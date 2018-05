Matriky se plošně rušit nebudou. O zachování budou rozhodovat starostové, prohlásil Babiš

O zachování matriky v obci budou rozhodovat starostové, plošně se rušit nebudou. Změní se ale jejich financování. Místo paušálu bude platba za výkon. Po jednání s Asociací krajů a Svazem měst a obcí to v úterý oznámil premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš. Praha 7:41 29. 5. 2018 (Aktualizováno: 8:26 29. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Myslím si, že to nebylo správně pochopeno. Nikdo matriky nechce rušit, dochází jenom ke změně financování," řekl po jednání premiér v demisi Andrej Babiš. Starostové se podle něj budou moct sami rozhodout, jestli matriku v obci zachovají, nebo ne.

Současný systém je pak podle předsedy vlády v demisi nespravedlivý, protože matriky dostávají v současné době řádově odlišné částky.

Na to poukazoval i ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar za ANO. „Některé obce dostávaly v rámci paušálu na úkon 250 korun, jiné až 113 tisíc korun. To je neodůvodnitelný rozdíl,“ dodal.

Změna financování podle Metnara ušetří asi 150 milionů korun ročně stejně, jako kdyby byla část matrik zrušena.

Částky se budou pohybovat od asi 640 korun za narození dítěte, 1900 korun za zápis úmrtí a přibližně 3800 korun za zápis sňatku. Podle jsou informace o tom, že starostové plánují uzavřít jen desítky matik. Obce budou výkony vykazovat zpětně a dostanou je proplacené.

Starostové řešení vítají

Zástupci Asociace krajů a Svazu měst a obcí to stejně jako někteří starostové uvítali. „Je to určitý posun, který vítáme, protože jsme toto řešení požadovali. Jsme toho názoru, že o rušení matričních úřadů by mělo mít možnost rozhodnout zastupitelstvo dané obce, a ne by to bylo příkazem ministerstva vnitra,“ řekl pro Radiožurnál starosta Nového Hrádku v Královéhradeckém kraji Zdeněk Drašnar s tím, že budou chtít svou matriku zachovat.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl také s návrhem souhlasí. „Matriky mají v obcích tradici. Jsou záležitosti veřejné správy, které bychom neměli poměřovat pouze penězi, i když je občané využívají třeba jen jednou ročně,“ řekl novinářům.

Řešení vítá i předsedkyně Asociace krajů, hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová z ANO. „Je to správný krok především pro občany, protože by k vyřízení této agendy museli dojíždět desítky kilometrů,“ dodala.

Starostové a další představitelé regionů v úterý odpoledne chtěli kvůli avizovanému rušení matrik demonstrovat před budovou úřadu vlády.

Matrik je v Česku kolem 1400. Ministerstvo vnitra původně zamýšlelo seškrtat do konce letošního roku počet matrik o třetinu, tedy zhruba o 400. Záměr mohl dopadnout na matriky, kde by matriky ročně prováděly méně než 20 úkonů a do 20 kilometrů od obce je jiný úřad.

Cílem byla úspora zhruba 150 milionů korun ročně. Sdružení samospráv krok považovalo za experiment, který vzdálí místní samosprávy od občanů. Někteří starostové pak upozorňovali, že změna zkomplikuje život hlavně starším a chudším lidem.