Určení otcovství i vystavení rodného listu. Změna matričního zákona by umožnila oddávat poslancům

Pokud chystáte na příští rok svatbu, možná vás bude moct oddat vedle starosty i třeba poslanec nebo senátor. Sněmovnu v polovině října čeká schvalování novely matričního zákona, která počítá například i s tím, že registrované partnerství půjde uzavřít na všech matričních úřadech. Praha 14:43 30. září 2023

Občas se to stane: Máte před svatbou a najednou zjistíte, že nemůžete najít rodný list. O jeho kopii teď musíte žádat jen na místně příslušném matričním úřadě, nově by vám ji ale mohla vydat kterákoli matrika v Česku - a to díky chystané digitalizaci.

Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN s převedením všech údajů do elektronické podoby počítá v novele zákona o matrikách, která je ve Sněmovně před závěrečným hlasováním. Takzvanou e-Matriku plánuje resort spustit od roku 2027, některé další změny by ale měly platit už od příštího roku.

Rozvod rodičů

K ideovým změnám patří podle Rakušana například možnost uzavřít registrované partnerství na všech matrikách - nejen na čtrnácti vybraných jako doposud. Nebo taky snížení věkové hranice, od které si děti můžou samy určit, jaké příjmení v případě rozvodu rodičů chtějí. Z patnácti let klesá tato hranice na dvanáct.

Od příštího roku by mělo být také jednodušší určení otcovství v případě, že je manželský pár v rozvodovém řízení a žena čeká dítě se svým novým partnerem

„Pokud se manželé rozvádějí a podají žádost o rozvod, bude možné i před matričním úřadem prohlásit určením otcovství otce dítěte, což doposud také nebylo,“ říká zpravodajka novely Eliška Olšáková z hnutí STAN.

Nově by stačilo souhlasné prohlášení matky, jejího manžela, který není otcem dítěte, a biologického tatínka a to i u ještě nenarozených dětí.Teď je za otce dítěte automaticky považován dosavadní manžel a otcovství musí řešit soud.

Oddávat by mohli poslanci

Novela má podporu vládní koalice i obou opozičních hnutí. Poslanci by o ní mohli hlasovat na schůzi od 10. října. Ve třetím čtení musí rozhodnout také o předložených pozměňovacích návrzích.

Garanční výbor pro veřejnou správu doporučil schválit třeba návrhy, aby se zvýšily některé matriční poplatky nebo aby nově kromě starostů, místostarostů a zastupitelů mohli snoubence oddávat i poslanci a senátoři.

„Někdy ti lidé mají známého třeba na půdě Parlamentu a chtěli by být jím oddáni, takže ta možnost tady také nastane. Vždycky ten oddávající, který by to měl být, se spojí s matrikou a dohodne se tam,“ přibližuje předseda výboru Ladislav Okleštěk z hnutí ANO.

Náhradní mateřství

Výbor naopak nedoporučil schválit dva totožné pozměňovací návrhy, aby z občanského zákoníku zmizela jediná zmínka o náhradním mateřství v části týkající se osvojení.

Poslancům, kteří pozměňovací návrhy podali, vadí, že české zákony zatím náhradní mateřství neupravují. Poslankyně SPD Marie Pošarová a pak taky skupina zákonodárců KDU-ČSL a ODS chtějí, aby se to změnilo.

„My nemáme silný názor na to, že musí být za každou cenu zakázáno, ale zdá se nám, že je nutné aby ministerstvo spravedlnosti urychlilo debatu o tom, jak náhradní mateřství vůbec regulovat,“ popisuje lidovecká poslankyně Nina Nováková.

Někteří její koaliční kolegové tento pozměňovací návrh kritizují. Podle nich ho skupina předložila bez toho, že by na něm byla shoda napříč vládními stranami.