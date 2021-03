Ministerstvo jedná se školami o úpravě maturit. Pracující studenti by nemuseli psát testy

Maturanti zapojení do práce kvůli epidemii covidu-19 asi letos nebudou muset skládat maturitní didaktické testy. V souvislosti s rozhodnutím vlády o pracovní povinnosti studentů by se jim takto mohly ulehčit maturitní zkoušky. Ústní maturity by se jim rušit neměly. Asociace zdravotnických škol ČR o tom podle svého předsedy Karla Štixe jednala s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO). Praha 20:09 5. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maturanti zapojení do práce kvůli epidemii covidu-19 asi letos nebudou muset skládat maturitní didaktické testy. V souvislosti s rozhodnutím vlády o pracovní povinnosti studentů by se jim takto mohly ulehčit maturitní zkoušky (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zástupci škol v pátek ráno přislíbili ministrovi, že jejich studenti na žádost hejtmanů vypomůžou v nemocnicích, jak bude kvůli epidemii covidu-19 potřeba, řekl Štix.

Plaga v pátek na instagramu uvedl, že zohlednění pracovní povinnosti v obsahu maturitních zkoušek představí do konce příštího týdne.

„S Asociací zdravotnických škol projednáváme naše návrhy na úpravu maturit pro studenty posledních ročníků, kteří měli či mají pracovní povinnost,“ doplnila mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Již dříve tento týden řekla, že úřad s ohledem na současný vývoj epidemie jedná se zástupci škol o dalších možných úpravách maturit, jejich termínů nebo obsahu.

Pracovní povinnost, která platí od pondělí 8. března, se týká studentů třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol a dále čtvrtého a pátého ročníku vysokoškolského studia všeobecného lékařství.

Vztahuje se rovněž na všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol, které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání. V nemocnicích mají pracovat také všechny ročníky navazujících zdravotnických magisterských programů a jednooborového studia psychologie s výjimkou posledních ročníků.

Zdravotnické školy jsou podle Štixe schopné poslat do nemocnic všechny studenty starší 18 let. „Určitě to musí být i maturanti, protože těch máme v republice kolem 6000, takže určitě čtvrté ročníky v některých krajích velmi vypomohou,“ řekl.

Maturanti podle něj mají větší praxi než o rok mladší žáci, řada z nich má s prací v nemocnicích i v sociálních zařízeních zkušenosti už z loňska. Zástupci asociace se proto v pátek domluvili, že když hejtmani požádají o pomoc, vyjdou jim střední a vyšší odborné školy vstříc, řekl Štix.

Ocenil přístup ministra školství, který podle Štixe s asociací předběžně jednal i o tom, že by pracující studenti měli mít u maturit na jaře větší úlevy než ostatní.

Zástupci 73 zdravotnických škol napříč republikou jsou podle šéfa asociace proti úřední maturitě, kterou prosazuje premiér Andrej Babiš (ANO). „Chceme zachovat minimálně školní část (maturity),“ řekl Štix. Benefitem pro pracující žáky by podle něj mohlo být zrušení státních didaktických testů.

Kolika studentů se nařízení o pracovní povinnosti bude týkat, bude podle Štixe záležet na konkrétní epidemické situaci v konkrétních krajích a na rozhodnutí hejtmanů. Zástupci středních a vyšších odborných zdravotnických škol zároveň doufají, že tíha výpomoci nezůstane jen na nich a zapojí se do ní i vysokoškoláci, dodal Štix.