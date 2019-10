Vláda je proti zavedení povinné maturity z matematiky. Podle Plagy se musí zlepšit kvalita výuky

Vláda ve středu podpořila návrh ministra školství Roberta Plagy (za ANO) na zrušení plánu, podle něhož měli poprvé povinně z matematiky maturovat gymnazisté v roce 2021. Ministr soudí, že je třeba nejprve zlepšit kvalitu výuky, včetně například zvýšení počtu učitelů, a až potom případně uvažovat o zavedení povinné zkoušky. Vláda požádala, aby poslanci novelu projednali ve zrychleném procesu. Praha 17:23 30. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je třeba, aby sněmovna zaujala rychlé stanovisko, aby nejistota byla odstraněna,“ řekl Plaga novinářům po jednání vlády s tím, že jde o studenty a jejich rodiče.

Od jara 2021 by se podle návrhu novely školského zákona měla státní maturita omezit také jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol.

Dál by měla zůstat možnost výběru povinné maturity z matematiky, nebo cizího jazyka. Novela počítá podle Plagy také s dvěma úrovněmi obtížnosti zkoušky z matematiky.

Dosud platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Ve svém původním návrhu z konce února chtělo ministerstvo posunout tento termín na jaro 2022, kdy měla povinnost začít platit pro většinu ostatních maturitních oborů.

V současnosti dělají všichni maturanti státní zkoušku z češtiny a vedle ní si většina vybírá cizí jazyk.