Maturanti se obávají přijímaček na vysoké školy. Kvůli koronaviru budou mít na přípravu méně času

Studenty posledních ročníků středních škol čeká už za pár dnů maturita. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru budou letos skládat společnou část o dva měsíce později, a to 1. až 3. června. Tomu se přizpůsobuje i část vysokých škol a přesouvá přijímací zkoušky na druhou polovinu června. Některé fakulty je i zrušily. Uchazeči o studium ale mají obavy, jestli u přijímaček uspějí. Mimo jiné i proto, že budou mít méně času na přípravu. Praha 21:00 27. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní maturanti se obávají, že budou kvůli koronavirovým opatřením znevýhodnění u přijímaček. (ilustrační foto) | Foto: Martin Veselý / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Týdny nejistoty, jestli se střední školy otevřou a zda se vůbec budou konat maturity, ukončil 6. květen. Ministerstvo školství oznámilo, že státní část maturit bude prvního, druhého a třetího června.

„Studenti oceňují, že jsou známé nějaké termíny. Sice to mohlo být dřív, ale lepší teď než někdy později,“ řekl tehdy Jan Bohuněk, zakladatel studentské iniciativy Férové přijímačky 2020. Průzkum, který udělali mezi více než 2000 maturanty ukázal, že drtivá většina z nich maturitu dělat nechce. Rádi by ji dostali úředně tak, jako letošní absolventi na Slovensku. Ti každoročně představují asi sedm procent uchazečů na univerzity v Česku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Koronavirus zkomplikoval maturantům poslední ročník studia. Obávají se neúspěchu u přijímacích zkoušek

Podle Bohuňka tak budou letos zvýhodnění. „Pokud tedy slovenští studenti maturovat nemusí a my ano, tak oni mají výrazně více času na učení se na přijímačky na vysoké školy. Pokud se třeba hlásíte na medicínu, tak potřebujete biologii, chemii, fyziku. My čeští studenti musíme maturovat, to znamená, že nějakých 20 otázek z češtiny plus 20 otázek z angličtiny vám nepomůže,“ řekl Radiožurnálu.

Podle studentů by podmínky narovnalo například to, kdyby fakulty za maturitu dávaly uchazečům body. Takové pravomoci však podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) ministerstvo nemá. „Nic nebrání tomu, aby vysoká škola zohledňovala různé situace, ale ministerstvo školství rozhodně nemůže přikázat, aby bonifikovali české studenty, protože dělali maturitu, zatímco v letošním roce slovenští maturanti maturitu nedělali.“

Dlouhodobá příprava

Studenti rovněž požadovali posunutí přijímaček na pozdější termíny, aby se nestalo, že se jim budou krýt s maturitami. Jenže ani to ale nemůže vysokým školám ministerstvo nařídit. Plaga alespoň prosadil dočasnou změnu vysokoškolského zákona, aby rektoři mohli termíny přijímaček letos posunout. „Opakovaně jsem se o tom bavil s rektory s tím, že budu i oficiálně apelovat na vysoké školy, aby, pokud je to jen trochu možné, vyšly maturantům vstříc a termíny posunuli,“ uvedl ministr.

Zástupci škol nevidí smysl v omezeném otevření 2. stupně ZŠ či SŠ. Některé školy by to ani nezvládly Číst článek

Pro obavy maturantů má pochopení Jaroslav Miller, místopředseda České konference rektorů vysokých škol a rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Upozornil, že ani pro vysoké školy není současná situace jednoduchá. „My jsme o tom vedli debatu i s kolegy rektory. Většina škol zareagovala tak, že přijímačky odložila, až na druhou polovinu června v mnoha případech. Dokonce vím, že některé fakulty spekulují až o září. Řada fakult přistoupila k tomu, že tento rok bude rušit úplně přijímací zkoušky. To znamená, že ty podmínky pro slovenské a české studenty jsou úplně stejné,“ přiblížil.

Prominutí přijímaček už oznámila třeba Česká zemědělská univerzita v Praze, technické fakulty Masarykovy univerzity v Brně nebo fakulty filozofická a pedagogická v Plzni.

Plošně přizpůsobovat termíny přijímacích zkoušek neplánuje Univerzita Karlova. Podle jejího mluvčího Václava Hájka škola očekává, že uchazeči se na studium připravují dlouhodobě, a ne až po složení maturitní zkoušky.

Novinkou letos bude distanční způsob přijímaček. Z domova po internetu je budou dělat třeba zájemci o studium na Vysoké škole ekonomické v Praze nebo na Mendelově univerzitě v Brně.