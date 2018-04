Šest témat, 90 minut, 250 slov. Pro 70 000 studentů začínají maturity slohovou prací z češtiny

„Asi se ještě podívám na nějaké útvary, co tam mají být, a jak se to píše a tak. A psala jsem pár slohů, ale to je asi všechno,“ popisovala Radiožurnálu poslední přípravu 24 hodin před rozdáním zadání slohových prací studentka pražského Arcibiskupského gymnázia Edita.

Nejen ona, ale i její spolužáci by rádi mezi tématy slohové práce našli úvahu nebo vypravování. „Píše se mi to nejlépe. Je to takové… dobře se to píše,“ dodává maturantka Marie z Arcibiskupského gymnázia.

Právě počet témat slohových prací je jediná velká změna oproti loňským maturitám. Meziročně jich totiž ubylo. Studenti dostanou na výběr ze šesti slohových útvarů, potvrzuje Jiří Zíka, ředitel organizace Cermat, která zkoušky připravuje.

„Vymýšlet deset témat, aby byly odlišné, bylo komplikované a opakovala se tam témata i slohové útvary. Z toho důvodu jsme přistoupili s ministerstvem k tomu, že jsme snížili na šest, což odpovídalo nějaké rozumné možné struktuře témat a slohových útvarů,“ popsal Zíka.

Centrální hodnocení

Písemná práce se letos, stejně jako loni, bude znovu hodnotit centrálně. To se ale nelíbí třeba Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Výhrady mají k hodnocení i nedostatku času.

„Dvě hodiny jsou krátké na to, napsat dobrou úvahu nebo esej. Pak nám samozřejmě vadí způsob hodnocení. Ten neprůhledný způsob hodnocení, kdy anonymní hodnotitelé, které neznáme, hodnotí studentské práce. Studenti dostanou bodovou tabulku s bodovým ohodnocením. Mají tam, já nevím, jedna A tři body, pak mají tři B dva body a nevědí, za co jim ty body byly strženy, nevědí, kde hodnotitel našel chyby,“ vysvětluje mluvčí společnosti Veronika Valíková.

Loni se proti známce ze slohové práce odvolalo zhruba 800 maturantů. Pro letošní rok Zíka trochu obměnil tým zhruba čtyř set hodnotitelů.

„My jsme samozřejmě provedli na základě výsledků minulého roku důslednou analýzu toho, jak jednotliví hodnotitelé hodnotili a jak na jejich hodnocení reagovali žáci, to znamená, jaká byla hustota žádostí o přezkoumání výsledků. A ti hodnotitelé, kteří měli vyšší procento odchylky od etalonu, tak ti v letošním roce hodnotit nebudou,“ dodal Zíka.

Didaktický test a ústní zkouška

Po písemné práci, která musí mít alespoň 250 slov a studenti mají na její napsání 90 minut, dostanou maturanti tři týdny na přípravu na další zkoušky.

Na začátku května budou psát didaktické testy. Povinně všechny čeká český jazyk. U druhého předmětu mohli volit mezi cizím jazykem a matematikou. Právě o ni stále klesá zájem. Angličtinu si raději vybrala i maturantka Marie. „Matematika není zrovna moje parketa," říká.

Letos se k maturitám přihlásilo téměř 70 tisíc studentů. V květnu je čeká i třetí část maturity - ústní zkouška. Vysvědčení dostanou úspěšní maturanti nejpozději 12. června.