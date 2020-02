Studenti v nejistotě. Školský výbor bude o zrušení povinné maturity z matematiky jednat až do května

Sněmovní školský výbor ve středu znovu řešil návrh na zrušení povinné maturity z matematiky. Poslanci minulý týden schválili návrh ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagy, který chce zavedení povinné maturity z matematiky od roku 2021 zrušit. Studenti prý musejí matematiku nejprve skutečně pochopit a je taky nutné změnit pojetí její výuky. Někteří vládní poslanci jsou ale místo zrušení pouze pro odklad povinné maturity matematiky. Praha 11:54 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní maturita (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Povinnou maturitu z matematiky podporuje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, a to třeba kvůli zlepšení finanční gramotnosti absolventů. Důležité jsou ale podle ní i další aspekty novely.

„V novele je to, že opravy písemných prací z českého a cizího jazyka z centrálního hodnocení budou přesunuty na školy, protože to se studentům také nelíbilo. Navíc centrální hodnotitelé měli za opravu jedné práce 130 korun a učitelé na školách by písemné práce měli opravovat zadarmo,“ vysvětluje pro Radiožurnál Schejbalová.

Podle ní je případné zrušení povinné maturity z matematiky pouze politický krok před volbami.

Místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň z Pirátů kritizuje, že se studenti v hodinách matematiky neučí to, z čeho jsou ve výsledku zkoušeni.

„Jednoznačně revidovat obsah toho, z čeho by se mělo maturovat – to je na místě. O populární krok určitě nejde, to, že se maturuje z matematiky, neznamená, že žáci budou umět lépe matematiku,“ říká Bartoň.

Bartoň trvá na tom, že by studenti měli mít stále možnost volby mezi maturitou z cizího jazyka a matematiky.

V květnu by mělo být jasno

Do konce února se odevzdávají přihlášky na střední školy. Podle Schejbalové možnost povinné maturity z matematiky ovlivní rozhodnutí studentů, kam se budou hlásit, protože při nástupu na střední školy nevědí, jak budou své studium ukončovat.

„Problém prostě je, že studenti jsou v nejistotě. Studenti třetího ročníku na střední škole teď nevědí, jak budou příští rok maturovat. Vždycky se razilo, že student ukončí studium za podmínek, za jakých nastupoval v prvním ročníku,“ říká Schejbalová.

Podle místopředsedy školského výboru Lukáše Bartoně by se o povinné maturitě z matematiky mělo rozhodnout do konce jara. „Školský výbor vždy otevře debatu, pak vyzve k podávání pozměňovacích návrhů. Na ně máme ve druhém čtení zkrácenou lhůtu. Řekl bych, že v květnu by mělo být jasno.“

Poslanci a zástupci škol zvažují také dva typy maturit. Jedna by sloužila jako vstup na vysoké školy a druhá by ukončovala středoškolské vzdělání.