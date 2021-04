Studentka zdravotnické školy žádá ministra o zrušení didaktické části maturity. Rozhodnutí je na škole

Lenka Kodýdková, studentka zdravotnické školy v Klatovech, napsala dopis ministru školství za ANO Robertu Plagovi. Žádá ho, aby zrušil didaktickou část maturity pro všechny studenty 4. ročníku. Tu zatím nemusejí skládat ti, kteří pomáhali přes 160 hodin v nemocnicích. Studentka si ale myslí, že je to diskriminace, protože na praxi strávila během epidemie stovky hodin. Ministerstvo rozhodnutí nechává na jednotlivých školách. Klatovy 7:05 3. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka (vlevo) napsala dopis ministrovi | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Uznávám, že by to mohl chtít každý maturant. Jenže my chodíme na praxe, což spousta lidí nechodí. Třeba na gymplu mají čas se učit, my ho nemáme. Spousta lidí různě ještě vypomáhá, to je úplně něco jiného, než když jste ve škole,“ říká Radiožurnálu osmnáctiletá Lenka, která se obává, že didaktickou část maturity nezvládne.

„Ústní je snadná, tak proč zrušili tu lehčí a ne tu těžší?“ pokládá řečnickou otázku a její spolužačky přikyvují.

„Na podzim jsme chodily na praxi celý měsíc. Pracovaly jsme bez dozoru učitelek, normálně jsme makaly. A zadarmo, na všech různých odděleních a nebyla to brigáda,“ přidává se Simona, která pracuje i v nemocnici a chybí ji dvě směny, aby splnila podmínku 160 hodin. „To si dosloužím, ale je to postavené na hlavu.“

Dívky v nemocniční šatně poslouchá učitelka odborných předmětů Jana Kasalová. I ona s myslí, že rozdělení studentek podle toho, kde a jak pracovaly, není nejšťastnější

„Pomáhaly v nemocnici, a to jak na brigádě nebo na praxi. Na tu chodily dva dny v týdnu, takže 160 hodin mají za necelé tři měsíce. Práci dělaly v podstatě stejnou,“ říká.

Rozhořčení chápe i učitelka českého jazyka Eva Vlčková, která studentky připravuje na maturitu v nezdravotnickém předmětu. „Některé berou školu hodně poctivě, jiné méně. Ale trestat ty, které se víc připravují a nechodí na brigádu, postrádá smysl.“

Budoucí a vlastně i současné sestřičky v Klatovech | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Úleva za 160 hodin

Vyjednat úlevy v maturitách či dokonce prominutí didaktických testů pro některé budoucí sestřičky nebylo podle Asociace zdravotnických škol snadné. Její předseda Karel Štix to začal řešit už v zimě, uspěl ale teprve na jaře. S kompromisem je spokojený.

„Viděli jsme, že pro naše studenty žádná výjimka není a chtěli jsme usmlouvat aspoň něco. Nakonec se podařilo 160 hodin a vím, že řada studentek a studentů ten limit překročila. Někteří se to snaží dohánět teď, ale mají čas jen do 17. května. Jistě se ale najde i někdo, komu nejde o pomoc, chce situace jen využít,“ dodává ostřílený pedagog.

Studentce Lence z klatovské „zdrávky“ zatím ministr školství na dopis neodpověděl. Z odpovědi mluvčí resortu Anety Lednové ale vyplývá, že možnost odpuštění didaktických testů z maturity je ve hře i pro studenty, kteří chodili jen na praxi, případně jim do 160 nějaká služba chybí.

„Výkon praktického vyučování není výkonem práce, který by se mohl započítávat do 160 hodin. Zároveň však platí, že pokud škola uznala výkon práce konaný jako pracovní povinnost, nebo v pracovním vztahu nebo dobrovolně jako praktické vyučování, počítá se takto vykonaná práce do limitu.“

Podle ní musejí žáci vždy doložit, kdo v jakém zařízení, v jakém časovém období a v jakém časovém rozsahu činnosti vykonával.

Ministerstvo školství vydalo k uznávání praxí metodický pokyn. Podle něj se řídí i šéf Asociace zdravotnických škol Karel Štix, který je zároveň ředitel zdravotnické školy v Českých Budějovicích.

„Rozdíl mezi praxí a brigádou se někdy stírá. Někteří studenti byli povoláni i na praxi a tam už to záleží na škole, jestli to uzná. Snahou ředitelů bude studentům, kteří opravdu makali, vyjít vstříc. U nás na škole to tak uděláme,“ uzavírá.