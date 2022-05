Ministerstvo školství zvažuje změnu maturity. Novou formu studenti poznají za dva roky, věří Gazdík

Zájem o maturitu z matematiky v posledních letech klesá, ministerstvo školství proto uvažuje o změně formy závěrečné zkoušky. S novou podobou maturity by se středoškoláci mohli setkat už za dva roky, řekl v ranním interview ministr školství a bývalý pedagog Petr Gazdík. Rozhovor Praha 10:40 2. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání vlády, Petr Gazdík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letos budou mít maturanti více času na vypracování didaktického testu, v jazycích o deset minut, v matematice o čtvrt hodiny. Je to kvůli lockdownu?

Snahou je, aby byli maturanti co nejméně stresováni. Oni sami se kvůli lockdownu cítí být stresovaní, a proto chceme, aby byli v určité psychické pohodě. V minulosti se ukázalo, že 80 procent maturantů mělo problém s předepsaným časem, proto jsme jim čas prodloužili, aby šlo skutečně o znalosti, ne o stres.

Posledních devět let klesá zájem o maturitu z matematiky, letos si ji zvolilo jen sedmnáct procent středoškoláků, v roce 2012 to bylo 44 procent. Co za tím je?

Možná i diskuse o povinné maturitě z matematiky, které ji dělají obávanou. Já si jako učitel matematiky nemyslím, že je to tak hrozné. Do budoucna se o tom budeme muset bavit dál. Myslím si, že součástí nové maturity z matematiky by neměla být matematika jako taková, ale nějaký přírodovědný základ společně s fyzikou, chemií, tedy něco, co zvláště ve světě čísel, počítačů a IT techniky každý maturant potřebuje.

Pokud by tedy matematika zmizela z maturity, nebyla by povinná, tak by byla atraktivnější?

Ona už dnes není povinná, studenti si mohou vybrat mezi cizím jazykem a matematikou. Ten zájem o ni je menší, studenti zjevně věří svému úspěchu spíše v cizím jazyce. Do budoucna chceme změnit obsah celé maturity, letos o tom začala veřejná diskuse díky návrhu think tanku z Univerzity Karlovy Vzdělávání 21. Já věřím, že během roku dojdeme k cíli diskuse a najdeme maturitu, která bude stabilní, která bude skutečně benefitem pro praxi.

Česká studentská unie ve svém prohlášení ze začátku dubna říká, že většina studentů se na maturity necítí dobře připravená. Pociťují následky výpadku školy během pandemie koronaviru, stres z války na Ukrajině. Unie proto vyzvala vyučující, aby byli u maturit shovívaví. Připojujete se vy jako ministr k této prosbě? Dostali učitelé nějaké oficiální pokyny, aby brali na letošní maturanty ohled?

Oficiální pokyny bohužel nemohli dostat, protože právní předpisy pojem shovívavost příliš neznají. Osobně, lidsky se ale přimlouvám k tomu, aby učitelé přispěli k tomu, aby ta letošní maturita byla co nejméně stresující. Sám jako učitel jsem kdysi při závěrečné kontrolní práci z matematiky rozdával tabulky čokolády, což studenty většinou uklidnilo. Takže prosím o lidský přístup, shovívavost ke studentům. Oni to skutečně v tom minulém období, tak jako celá společnost, neměli lehké.

Změna obsahu maturity

Vláda se zavázala, že změní maturity tak, aby odpovídaly 21. století. Co přesně by se mohlo změnit?

Především o tom musíme diskutovat, protože jak to ve školství bývá, každý z nás chodil do školy, každý chce pro své děti to nejlepší. Proto si každý myslí, že je odborník. Objeví se určitě spousta názorů, spousta kritiky. Nicméně cílem má být, že maturita má být v příštích deseti letech stabilní, aby byl pokud možno koncenzus politický i odborný.

Přál bych si, aby maturita zvýšila motivaci, aby studenti tu státní část mohli dělat i opakovaně už v průběhu studia v případě, že se na ten předmět už cítí připraveni, a aby státní část byla vstupenkou do té profilové, školní části, kterou už logicky bude mít jiné třeba učiliště a třeba prestižní gymnázium.

Až to prodiskutujete, kdy přijdete na vládu s konkrétním plánem?

Přál bych si, aby to bylo na jaře příštího roku, přesně za rok. Jak bude vypadat uprchlická krize, začlenění ukrajinských žáků do školy, to v tuto chvíli netuším a věřím, že to příliš nezdrží naši diskuzi o maturitě, kterou považuji za velmi důležitou, protože my chceme změnit obsah vzdělávání. A pokud ho chcete změnit kvalitně, musíte změnit i obsah zkoušek.

Netušíte tedy, kdy se s novými maturitami začne?

Přál bych si, aby to bylo ve školním roce 23/24, ale realističtěji to vidím na rok 24/25. Pevně doufám, že to bude ještě za naší vlády, že se naší vládě podaří změnit obsah vzdělávání, maturity i přijímací zkoušky.