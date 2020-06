S měsíčním zpožděním začaly maturitní zkoušky. První jsou testy z matematiky a cizího jazyka

V Česku začaly státní maturity, od osmi ráno první maturanti skládají didaktické testy z matematiky nebo cizího jazyka. Skládají vždy jednu zkoušku, kterou si vybrali. Podle společnosti Cermat, která maturity sestavuje, přijde ke zkouškám asi 80 tisíc studentů. Praha 10:01 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školy taky musí zajistit, aby od sebe maturanti seděli v dostatečných rozestupech. | Foto: Filip Jandourek

První na řadu přijdou didaktické testy. V pondělí ráno z matematiky nebo Francouzštiny, odpoledne z Angličtiny. V úterý ráno maturanti budou psát didaktický test z českého jazyka, odpoledne z Němčiny a dalších cizích jazyků. A ve středu jsou v plánu nadstavbové testy Matematika Plus. Letos kvůli mimořádným okolnostem vůbec nebudou slohové práce z jazyků.

Školy budou muset zajistit přísnější hygienická pravidla. Stejně jako to bylo u konzultací, na které maturanti už několik týdnů do školy smí chodit, je nutná dezinfekce rukou už při příchodu do školy. Roušky maturanti nebudou muset mít nasazené celou dobu,

„Musí mít nasazenou roušku, když přijdou do třídy, když budou přebírat ty didaktické testy, potom, když bude zahájena zkouška, tak už si ji mohou sundat a mohou psát bez roušky,“ upřesňuje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová.

Školy taky musí zajistit, aby od sebe maturanti seděli v dostatečných rozestupech.

Ústní zkoušky začnou od 10. června. A to jak ústní část státní zkoušky, tak té profilové, u které si podmínky každá škola určuje sama. Konkrétní termín si rozhodli ředitelé škol, podle vyhlášky ministerstva školství musí zkoušky skončit nejpozději do 17. července.

Přijímací zkoušky

Maturanti budou muset letos zvládnout v krátkém čase jak maturity, tak přijímačky na vysoké školy. Ty jsou ale u vysokých škol různě. Některé maturantům vyšly vstříc. Nařídit posunutí přijímaček na pozdější termíny, aby se nekryly s maturitami ale není v kompetenci ministerstva školství. Ze zákona je ale můžou rektoři sami posunout.

„Průběžně jsme apelovali na českou konferenci rektorů a následně i dopisem na děkany jednotlivých fakult, aby v maximální možné míře vyšli té specifické situaci vstříc a řešili třeba i kolize těch termínů maturit s přijímačkami na vysokých školách,“ připomíná ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.

Maturanti upozorňovali i na to, že na české univerzity se hlásí i Slováci, kteří letos dostanou maturity úředně. Zvýhodnění českých maturantů ani v této situaci podle Plagy ministerstvo nemůže školám nařídit.

Na vyučování můžou od pondělí 1. 6. znovu chodit některé děti s mentálním a tělesným hendikepem. Díky uvolňování opatření proti šíření nemoci covid-19 se totiž smí otevřít první stupně speciálních škol. Docházka bude dobrovolná.

Vláda o tom rozhodla minulé pondělí a tato zařízení tak měla na přípravu hlavně hygienických opatření necelý týden. A to je podle Jiřího Pilaře z Asociace speciálních pedagogů málo.

„Školy se na to horko těžko připraví. Mluvil jsem s několika řediteli, a oni mi pověděli, že zítra neotevřou. Že otevřou až za týden, protože nemají čas ty věci připravit, jednak hygienická opatření, aby splnila všechna kritéria, která epidemiologové dali, a plus musí být trošku zodpovědnější, aby nebyl chaos.“

Pilař odhaduje, že by se na první stupně speciálních škol mohlo od pondělí vrátit asi 30 procent žáků.

Výuka na druhém stupni speciálních, ale i klasických škol, by se měla obnovit o týden později - v pondělí 8. června. Až do konce školního roku bude docházka dětí dobrovolná a bude tak pokračovat i vzdělávání na dálku.