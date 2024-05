Umělá inteligence a interaktivní úlohy. Dojde k velké proměně finálních zkoušek, předpovídá ministr Bek

Ministr školství Mikuláš Bek ze STAN nastínil v rozhovoru pro Radiožurnál možnou budoucnost českého školství. „Od zaškrtávacích testů se budeme nepochybně posouvat k interaktivním úlohám, kde se budou úlohy řešit online,“ popsal. A zmínil, že při vyhodnocování zkoušek by se dala použít umělá inteligence. Závěrečná zkouška by na středních školách navíc podle něj nemusela být jednotná. Rozhovor Praha 9:37 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začíná státní část maturity. Didaktické testy budou ve čtvrtek psát ti, kteří si zvolili matematiku nebo cizí jazyk, v pátek je na řadě didaktický test z českého jazyka, který je povinný pro všechny. Funguje všechno, jak má? Běží státní maturity v režii CERMATu podle pravidel? Museli jste třeba řešit už nějaké problémy, jako třeba v případě letošního podávání přihlášek na střední školy?

Ne. Zatím nemám zprávy o žádných technických problémech. V úterý jsem naposledy hovořil s ředitelem CERMATu. Chci hlavně popřát všem maturantům v letošním roce, ať to dobře dopadne, protože samozřejmě maturita je významný okamžik v našem životě, tak doufám, že úspěšnost bude vysoká.

Letos se povedlo zdigitalizovat přijímací řízení na střední školy. Teď je na řadě digitalizace maturit? Ředitel CERMATu o tom při svém nástupu před rokem a půl mluvil. Pracuje na tom CERMAT?

Musím říct, že musíme začít od začátku. Nemůžeme začít maturitami od konce. V této chvíli probíhají práce na revizi oborové soustavy středních škol. To je úplně zásadní změnu, která by měla vést k tomu, že my máme dnes asi 280 středoškolských oborů a potřebujeme je výrazně zredukovat. Ve vyspělých zemích jich bývá třeba jenom několik desítek.

Téměř čtvrtina žáků pátých tříd nedosahuje základní úrovně čtenářské gramotnosti, zjistila inspekce Číst článek

Na to naváže revize vzdělávacích programů pro středoškolské obory a z ní vyplynou koncepční požadavky na proměnu zkoušek, které stojí na konci, včetně maturity. Samozřejmě technologie se bude nepochybně měnit, protože bude možné víc používat třeba pro vyhodnocování umělou inteligenci.

Nepochybně bude docházet k velkým proměnám toho, jak vypadají testy. Od zaškrtávacích testů se budeme nepochybně posouvat k interaktivním úlohám, kde se budou úlohy řešit online. Ale to je otázkou času, nejbližších let. Ale nepochybně zažijeme velikou proměnu toho způsobu testování, který teď funguje.

Váš předchůdce Petr Gazdík ze STAN chtěl zavést dvě úrovně maturity. Tu vyšší by museli složit ti, kteří by plánovali ve studiu pokračovat, a nižší by stačila ostatním. Je toto ještě ve hře?

Tato debata běžela v souvislosti s přípravou strategie 2030 a vedli jsme ji na různých fórech. Souhlasím se základní myšlenkou a vidíme, jakou rezonanci bude mít v tom dalším prostředí. Že by stát měl kontrolovat z hlediska testování jakési středoškolské minimum, které by skutečně platilo pro všechny středoškoláky. Mohli by ho skládat kdykoliv a opakovaně.

Odklady nástupu do škol? Jejich počet je alarmující, s dětmi by se mělo více pracovat, říká ředitelka Číst článek

A kromě toho by se otevřel prostor pro to, aby maturita byla specifičtější pro různé typy škol. Umím si představit, že zavedeme maturitu pro gymnázia, která bude opravdu vysokými školami bezproblémově respektována jako cesta k přijímacímu řízení na vysoké školy a na některých typech středních škol bude fungovat jiný typ maturity při závěrečné zkoušce.

Tato debata je před námi. Myslím, že je legitimní a správné, abychom se dneska vrátili k tomu, že zakončení středních škol nemusí být jednou uniformní zkouškou pro všechny.

Maturitu z matematiky si letos vybrala ani ne pětina studentů, celkem 18 procent. Čas od času se objeví návrhy na zavedení povinné maturity z matematiky. Je toto pro ministerstvo školství téma?

Je to samozřejmě legitimní téma. Tyto návrhy se objevují, různí odborníci, různí politici na to mají různé návrhy. Znovu musím říct, nezačínejme od konce, začněme od začátku. Musíme si říct, jakou matematiku budeme na středních školách učit všude, do jaké úrovně, jak se od sebe budou různé typy středních škol lišit v náročnosti matematiky.

A od toho lze odvodit rozumnou odpověď na otázku, jestli pro gymnázia, lycea a odborné školy má být někdy povinná matematika v nějakém rozsahu, nebo bude stačit povinné středoškolské minimum skládané dávno před maturitou.

Já teď nechci tu debatu předjímat a banalizovat ji na rozhodnutí jako Losna, nebo Mažňák. Chcete povinnou maturitu z matematiky, nebo jste proti ní? Takto jednoduché to není. Musíme vědět, jaký rozsah výuky matematiky bude na středních školách v budoucnu.