Školské asociace považují změny v maturitách za vhodný kompromis. Obávají se dalších zásahů Babiše

Změny v letošních maturitách, které ve středu po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) představil ministr školství Robert Plaga (za ANO), jsou podle zástupců školských asociací kompromisem, na kterém se shodli s vedením resortu. Uvítali, že se neprosadil návrh premiéra, podle kterého měli mít maturanti možnost úřední maturity. Zástupci škol se ale obávají dalších snah Babiše zasahovat do maturit. Nemyslí si ale, že by pro to našel podporu.

Praha 19:39 10. března 2021