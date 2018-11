Robotí stopařka Matylda se pomalu blíží k Pelhřimovu. V České Lípě navštívila školku

Robot Matylda zatím dostopovala do České Lípy, kde mimo jiné navštívila i mateřskou školku. Před sebou má ale stále náročnou cestu až do Pelhřimova. Pokud se to malé robotce podaří, bude díky jejím vývojářům první, která něco takového absolvovala.

