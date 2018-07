Úpravy ničí autenticitu místa, kritizuje zásahy autor knihy o koncentračním táboře Mauthausen

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s českým zástupcem v Mezinárodním mauthausenském výboru Vlastislavem Janíkem o tom, proč nesouhlasí s technickými úpravami koncentračního tábora Mauthausen.

Rakouská správa památníku například uzavřela proslulé schody smrti a vybudovala v areálu výtahovou šachtu pro vozíčkáře. „Schody a cesta ke schodům jsou symbolem koncentračního tábora, lidé tam chodili, zapalovali svíčky,“ kritizuje Vlastislav Janík rozhodnutí schody uzavřít.

Dodává, že zavřená jsou také schodiště ke všem pomníkům národů, které tam měly své vězně. Rakouská správa vysvětluje, že schodiště uzavřela z bezpečnostních důvodů. Nebylo na něm totiž zábradlí.

„Každý je zodpovědný a měl by zvážit, jestli má sílu jít po schodišti, nebo ne. Oni tuto zodpovědnost berou na vlastní bedra a hned to zakážou,“ upozorňuje. „Každá stavba potřebuje nějakou údržbu a opravu, ale určitě to nepředělávat k obrazu svému,“ dodává.

Důležitá přitom je právě autenticita místa, kde každý den vězni procházeli do lomu, za mrazu i za deště. „To schodiště je opravdu strmé, ale když tento prožitek nebudete mít, tak si z toho koncentračního tábora nic neodnesete,“ dodává Vlastislav Janík v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Podobných zásahů tam podle něj proběhlo za posledních 15 let více – bezbariérový vstup do plynové komory, který zničil schody, nebo nahrazování dřevěných oken plastovými prvky a podobně. „To by si u nás památkáři nedovolili povolit,“ uzavírá Janík.