Maximum možného. Dohoda Chudárka a Fridricha bylo to jediné, čeho se dalo dosáhnout, říká radní ČT

Rada České televize (ČT) ve středu zvolila generálním ředitelem Hynka Chudárka poté, co jeho protikandidát Milan Fridrich odstoupil. „Opravdu nesmírně si vážím toho, že se dva rivalové z výběrového řízení byli schopni dohodnout," říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Vlastimil Ježek, člen Rady ČT, bývalý generální ředitel Českého rozhlasu a Národní knihovny a v současnosti předseda představenstva akciové společnosti Obecní dům. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:01 26. června 2025

Vy jste připustil, že jste sehrál rozhodující roli ve středeční volbě generálního ředitele ČT tím, že jste zprostředkoval dohodu mezi oběma kandidáty. Milan Fridrich z volby odstoupil, Hynek Chudárek získal třináct z šestnácti hlasů. Kdy vás napadlo, jak situaci odblokovat?

Především je důležité se zeptat na to, proč mě to napadlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měli jsme nějakou odpovědnost na tom, abychom rozhodli s co nejlepší vizí pro Českou televizi. Myslím, že tandem (Hynek Chudárek a Milan Fridrich) to docela splňuje, říká člen Rady ČT Vlastimil Ježek

Napadlo mě to ve chvíli, kdy rada přerušila veřejné zasedání, udělala si přestávku a v rámci přestávky padaly roztodivné nápady na to, jak budeme postupovat dál. Bylo to po těch dvou včerejších (středečních) kolech 8-8, 8-8, Hynek Chudárek versus Milan Fridrich.

A jaké nápady například padaly?

Ten úplně nejhorší byl, že budeme volit až v říjnu. To mě teda opravdu přišlo až skoro nebezpečně a i lehce protizákonné, protože Jan Souček byl odvolán 6. května a zákon jasně říká do tří měsíců, tedy do 6. srpna. Ale opravdu to tam zaznělo a vypadalo to jako vážně míněný nápad.

A bylo to podložené nějakými argumenty, proč by to mělo být až v říjnu?

Na argument se opravdu nepamatuji, snad kromě toho, že v létě jsou dovolené. Tak to je fajn argument, ale pokud by rada nebyla schopna někoho zvolit, tak si myslím, že bychom na dovolenou ani neměli moc nárok. Ale to je naštěstí všechno pryč. To jsem moc rád.

Já jsem jenom v tu chvíli říkal, že jediná šance, jak to odblokovat, je požádat oba pány – a to je moje výhoda víceméně třiceti let ve světě médií, že se dost známe. Tak jsem jenom oba pány požádal, aby se zkusili nějak dohodnout a aby tu dohodu, pokud se dohodnou, přišli prezentovat radě.

Jak složité bylo takové dohody dosáhnout?

To já nevím, já u toho nebyl.

Já měl za to, že jste architektem toho nápadu.

Ano, jsem architektem nápadu „Pánové, prosím vás, zkuste se dohodnout a máte na to dvacet minut.“ Tím to začalo, ale jinak to bylo na nich. Opravdu nesmírně si vážím toho, že se dva rivalové z výběrového řízení, ale zároveň dva kolegové, kteří spolu v televizi pracují dvanáct let, byli schopni dohodnout.

Pro mě je výsledek de iure Hynek Chudárek, generální ředitel a de facto tandem Hynek Chudárek a jeho statutární zástupce Milan Fridrich. Myslím si, že to bylo nejen maximum možného, čeho se dalo včera dosáhnout, ale že to bylo to jediné, čeho se dalo dosáhnout. Jinak by přišly ty různé, pro mě dost bizarní představy.

Polarizovaná rada

Proč to tak dlouho vypadalo, že buď bude zvolen dosavadní ředitel programu Milan Fridrich, nebo nikdo?

To je velmi jednoduché. Rada je polarizovaná, pro mě je tedy polarizovaná překvapivě, není polarizovaná nově.

Toto rozdělení rady, byť v jiných počtech, existovalo už před dvěma roky. Důsledkem bylo zvolení Jana Součka generálním ředitelem. To moc dlouho nevydrželo. A trochu k mému překvapení se k úplně stejné situaci došlo znovu, jenom v jiných počtech, protože mezitím se dovolili radní volení Senátem Parlamentu České republiky.

Ale přesto ten základ, že tu druhou skupinu, jak to byla plichta osm na osm, vytvořili radní kolem Pavla Matochy a radní kolem Karla Nováka. To mě dva roky překvapuje a překvapovat mě to nepřestane.

A mohlo se stát, že volba trošku otupila ty hrany? Nechci říkat, jestli sjednotila ty dva tábory, ale těch třináct hlasů z šestnácti pro generálního ředitele o něčem vypovídá.

V každém případě se nakonec ukázalo, že to byl projekt nebo nápad, který mohl získat docela příjemnou většinu. I pro generálního ředitele je určitě fajn, že z šestnácti přítomných pro něj hlasovalo třináct lidí.

I kdyby to předešlé polarizované hlasování nějak dopadlo, tak by dopadlo maximálně 10-7 nebo 10-6, když tam nebyl (člen rady) Ilja Racek. To by pochopitelně do budoucí práce asi moc příjemné nebylo. Nejsem si úplně jistý, že každý člen rady vidí výsledek toho kompromisu nebo té dohody stejně.

Nejsem si jistý, že si od toho každý představuje totéž, ale to je život. V každém případě já jsem opravdu přesvědčen, že to bylo maximum možného – a pozor, pro Českou televizi. Tady nejde o to, co chce Ježek, co chce Novák, co chce Matocha, to je úplně nedůležité.

Důležité je, že jsme měli nějaký prostor a nějakou odpovědnost na tom, abychom rozhodli s co nejlepším scénářem, co nejlepší vizí pro Českou televizi. A to si myslím, že tento tandem docela splňuje.

Radní se také zabývali tím, kdo dostal SMS od ředitele zpravodajství Petra Mrzeny, aby nevolili kandidáta Milana Fridricha. Jak se díváte na tento střet?

To mě překvapilo a upřímně opravdu zaskočilo, že takový ostřílený profesionál Petr Mrzena udělá takovou dětskou hloupost, že napíše dvěma nebo třem členům rady z té takzvaně mé skupiny – nic takového neexistuje, ale říká se tomu tak, tak to použiji – v domnění, že když jim napíše „nevolte Fridricha”, tak se ukloní, sklapnou podpatky a nebudou volit Fridricha.

K žádnému ovlivnění nedošlo. Nikdo z nás není takový, aby na základě takového vzkazu, takové SMS, změnil nějaký svůj postoj. Ale vyvolalo to hodně nepříjemností. Jenom pevně doufám a zase tady musím apelovat na to, aby se všichni pánové chovali jako profesionálové a ne jako uražené děti.

