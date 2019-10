VIDEO: ‚Mazačka‘ v pražském metru. O správný povrch kolejnic se stará oranžová bestie

Mazací oranžová tramvaj v Praze má sestru. Ta se jmenuje oranžová bestie | Foto: Radan Duchoň | Zdroj: Český rozhlas



Mazací oranžová tramvaj v Praze má sestru. Té se říká oranžová bestie. Je to stroj, který každý den po uzavření metra vjíždí do pražského podzemí a brousí vymačkané nebo jinak provozem opotřebované koleje. Když všechny obrousí, může začít znovu od začátku. Nestíhá totiž všechno, jak by si dopravce představoval. A zatímco tramvaj - mazačku znají skoro všichni, protože jezdí po povrchu, za bestií ale musíme v naprosté většině případů pod zem.