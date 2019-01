PRO A PROTI: Mají se mazat komentáře na sociálních sítích? Debatují Václav Klaus mladší a Jan Farský

Skupina poslanců vedená Václavem Klausem mladším z ODS navrhuje zakázat mazaní komentářů na sociálních sítích. Viníkům by hrozila vysoká pokuta nebo i vězení. Ochránila by se tak svoboda slova, nebo by se spíš sociální sítě staly rejdištěm dezinformací a nenávistných komentářů? A má svoboda projevu hranice? V pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu Plus debatují Václav Klaus mladší a Jan Farský ze STAN. Praha 9:35 31. 1. 2019 (Aktualizováno: 10:05 31. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Atmosféra byla od začátku napjatá a diskuse velmi ostrá. Oba politici skákali do řeči jak moderátorovi, tak i sobě navzájem. A nechyběly ani osobní útoky.

Podle Václava Klause mladšího míří návrh zákona na provozovatele sociálních sítí, nikoli na jejich uživatele. A Jan Farský upozorňuje, že při porušení zákona hrozí správci na sociálních sítích až tři roky vězení. A dodává, že Klaus mladší podle něj útočí na svobodu slova.

Předlohu už podepsaly tři desítky poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN. Předlohu nejprve posoudí vláda, pak o ní budou debatovat zákonodárci. Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval na sociální sítě s více než 100 tisíci uživateli.

O návrhu

Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

‚Sociální sítě ať mažou jen příspěvky o genocidě.‘ Klaus mladší chystá zákon o svobodě slova na internetu Číst článek

Méně závažné případy porušení svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly podle novely přestupkem.

Jednotlivcům provozujícím sociální sítě by za něj hrozila až půlmilionová pokuta, podnikatelům a firmám až padesátimilionový postih. Hrozit by viníkům mohl také zákaz činnosti nebo až tříleté vězení.

Provozovatelé sociálních sítí podle předkladatelů zavádí vnitřní pravidla přípustnosti obsahu příspěvků, která často překračují zákonná omezení svobody projevu.

Mazání příspěvků nebo blokování uživatelů je v takových případech v rozporu s listinou základních práv, míní předkladatelé. Zavedení nového trestného činu a přestupku by mělo zabránit tomu, ale provozovatelé sociálních sítí „svévolně či preventivně“ omezovali názory a informace, které nepřekračují zákonné mantinely.