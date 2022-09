Pěvkyně Pecková, novinářka Rakušanová nebo tanečník Yemi obdrželi medaili předsedy Senátu

Mezi oceněné patří také spoluzakladatel organizace Člověk v tísni Igor Blažević, zpěvačka Ida Kelarová nebo tanečník Yemi Akinyemi Dele. Ocenění získal autor mobilní aplikace Záchranka Filip Maleňák i reprezentační tým, který na mistrovství světa ve fotbale v roce 1962 vybojoval v Chile stříbro, což je dodnes jedním z největších úspěchů českého fotbalu.

Medaile dostali také faráři Českobratrské církve evangelické Jakub Helebrant a Karel Müller, kteří na sociálních sítích vystupují pod názvem Pastoral Brothers a snaží se přiblížit mladým lidem křesťanskou víru pomocí zábavných videí, v nichž boří mýty a stereotypy o křesťanství.

Podpora mladých talentů

Mezzosopranistka Pecková, která za ztvárnění Bizetovy Carmen v Národním divadle obdržela prestižní Cenu Thálie, byla oceněna mimo jiné za založení festivalu Zlatá Pecka na podporu mladých začínajících talentů. Mladým talentům pomáhá i tanečník Yemi, který byl v roce 2019 ministrem zahraniční jmenován velvyslancem dobré vůle.

Gratuluji laureátům Stříbrných medailí předsedy Senátu, které jsem dnes měl tu čest ocenit. Spojuje je skutečnost, že ve svých životech nehledají zkratky a rychlá řešení a s pokorou i nadhledem nám jdou příkladem.



Vážení laureáti, děkuji Vám, že zlepšujete svět kolem sebe. pic.twitter.com/5Bqu5ExFKA — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) September 28, 2022

Rakušanová po nucené emigraci v roce 1968 pracovala v Rádiu Svobodná Evropa, po návratu ve veřejnoprávních médiích. Je členkou etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Blažević, který je zároveň zakladatelem festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, se věnuje projektům na podporu občanské společnosti ve východní Evropě.

Spisovatel Hora-Hořejš je znám především jako patnácti dílů knižního cyklu Toulky českou minulostí o české historii od doby kamenné do vzniku Československa.

K oceněným patřili rovněž entomologové Jan Žďárek a Milan Hluchý, jenž je zároveň předsedou spolku Ekovín, který sdružuje ekologická vinařství. Medaili dostali lingvistka a profesorka českého jazyka působící v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Alena Macurová, psychoterapeutka Petra Třešňáková a novinář Petr Třešňák.

‚Umíme držet při sobě‘

Předseda Senátu poznamenal, že předávání medailí má v posledních dvou letech určité pozadí, které výběr laureátů ovlivňuje. Loni to byla pandemie covidu a letos je to ruská agrese na Ukrajině.

„Já v si této chvíli dovolím říci a poznamenat, že přestože neustále slýchám, že západní společnost tvoří individualisté, opakovaně se u nás v Česku, a já za to chci velmi poděkovat, ukazuje, že v těžkých časech umíme držet při sobě,“ prohlásil.

„Byl bych velmi rád, kdybyste to dnešní ocenění nevzali pouze jak poděkování, ale kdybyste to dnešní ocenění také vzali jako závazek, že v tom, co děláte, budete pokračovat. Že budete nadále inspirací, že budete nadále těmi, kteří nadále ukazují ten směr, který život naplňuje, který přináší pomoc solidaritu a svobodu a demokracii,“ požádal Vystrčil laureáty na závěr svého projevu.

„Dnešního ocenění naší činnosti, a o tom bych vás chtěla ujistit, si velmi vážíme,“ řekla za oceněné lingvistka Macurová. „A jsme si přitom ale vědomi toho, a už to tady také bylo řečeno, že bez spolupráce s dalšími lidmi nebo bez jejich podpory by možná žádné medaile ani nebyly. Takže kus každé z těch medailí patří i jim,“ dodala. Ocenění Senátem je podle ní dílem také závazkem do budoucna, a to závazkem k odvaze čelit výzvám a střetat se s nimi.