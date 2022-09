Čeští lékaři letos díky programu Medevac absolvovali sedm misí, pomáhali i v Ghaně nebo Libanonu

Lékaři letos v rámci programu Medevac absolvovali sedm zahraničních misí a operovali přes 500 pacientů. Někteří by bez jejich péče neměli šanci přežít. Lékařské týmy z pěti fakultních nemocnic, které pomáhaly například v Libanonu, Ghaně nebo Senegalu, za sebou mají gynekologické zákroky nebo operace zlomenin a očí. Praha 8:00 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští lékaři pomáhali i v Libanonu | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Operujeme jedno oko. Snažíme se to dodržet, abychom mohli zasáhnout širší populaci za stejné úsilí. Člověk, který vidí na jedno oko, žije relativně plnohodnotný život,“ popisoval v květnu postup lékařů na oftalmologické misi v Libanonu chirurg Petr Sklenka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jeho tým za pět dní operoval 65 pacientů. O měsíc později pomohl v Jordánsku jiný tým více než 200 pacientů se šedým zákalem.

„V první polovině roku jsme zrealizovali sedm lékařských misí do Libanonu, Senegalu, Ghany a Jordánska. V rámci nich lékaři odoperovali celkem 500 pacientů,“ uvedla Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Podíl na tom mají také lékaři z pražské Fakultní nemocnice Bulovka, kteří v červnu vyjeli už na třetí gynekologickou misi do Ghany. Tříčlenný tým tam během pěti dnů odoperoval přes osmdesát žen.

Náročné podmínky

„Na každém sále to znamenalo, že jsme museli udělat osm až deset operací, což je hodně. Je to fyzicky náročné, ale naší snahou bylo za omezené období mise udělat maximum práce v běžném provozu. Tady za den uděláme tři, maximálně čtyři typy operací, co jsme dělali v Tamale,“ vzpomíná vedoucí a přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Michal Zikán.

Na operační sál se dostaly ženy s nádory prsu, vaječníků, děložního čípku, ale i s nezhoubnými myomy.

„V Africe jsou to velmi mladé ženy, mají obrovské myomy, které u nás nevidíme, obrovské dělohy, které velikostí vypadají jako na konci těhotenství. Ty ženy krvácí kvůli myomům nepravidelně, silně, takže přijdou téměř vykrvácené do nemocnice,“ dodává Zikán.

I když byla nemocnice v ghanském městě Tamale podle lékařů velmi dobře vybavená, přeci jen pracovali v nelehkých podmínkách.

„Je to fyzicky a psychicky náročné, protože se tam nesmí nic stát a nemáte za sebou kvalitní ARO, pooperační péči, erudovaného anesteziologa. Jsme zvyklí si všechno ultrazvukovat a diagnostikovat sami. Oni si to posílají na oddělení radiodiagnostiky, kde jim negynekolog a nechirurg pošle daný ultrazvukový nález, s tím pracují, a až u operace se dozví, co sedí a nesedí,“ popisuje lékařka Olga Dubová.

Další mise

Více než polovina pacientek by bez pomoci českých lékařských týmů nemusela vůbec přežít.

„To je jeden rozměr, že péče se dostane ženám, na které by se z kapacitních důvodů jednak nedostalo a pak z toho důvodu, že by si péči nemohly vůbec zaplatit, nebo si zaplatit dopravu do nemocnice,“ říká gynekolog Zikán.

Lékařskou péči plně hradí program Medevac. Vláda na něj v letošním roce vyčlenila padesát milionů korun. Do konce roku by měly lékařské týmy absolvovat ještě devět misí.

„Do pěti zemí jako je Ghana, Jordánsko, Libanon, Keňa, Senegal, a to ve specializacích gynekologie, traumatologie, plastická chirurgie, oftalmologie, dětská kardiochirurgie a ORL,“ uvádí Hana Malá.

Přes program Medevac pomáhá Česká republika i během války na Ukrajině. Od začátku ruské invaze tam zamířilo osm dodávek zdravotnického materiálu za více než osmnáct milionů korun. Jednalo se převážně o jehly, obvazy, gázy nebo krevní vaky.