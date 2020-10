Výběr z médií: závodní jídelny bojují o přežití, kočky se množí ve velkém a šíření invazivní rostliny

Mf Dnes

Biologové objevili v Česku druh invazivní rostliny, který se doteď vyskytoval jen v zahraničí. Píše Mf Dnes. Bolševník Sosnovský vědci našli na Frýdecko-Místecku. Je jedovatý, způsobuje zdravotní problémy na kůži i člověku a navíc z pastvin vytlačuje užitečné rostliny.

Cizokrajný bolševník roste na náplavě řeky Olše u obce Návsí. Je to méně známý příbuzný u nás známého bolševníku velkolepého a je mu velmi podobný. Při kontaktu s kůží může způsobit puchýře. Do Česka se tento druh dostal zřejmě z Polska. Původně pochází z Kavkazu, ale tento druh do Evropy přivezli zemědělci, kteří ho za socialismu zkoušeli vysazovat jako zemědělskou plodinu. Ale jak připomíná Mladá fronta, experimenty se vymkly z rukou a rostlina se začala nekontrolovatelně šířit Evropou.

Lidové noviny

Pokud jste měli v příštích dnech odletět na dovolenou do zahraničí a kvůli lockdownu ji chcete zrušit, cestovní kancelář vám peníze nejspíš nevrátí. Vláda totiž cestování do zahraničí nezakázala a cestovní kanceláře tak nevidí důvod, proč zájezdy odvolávat. Všímají si toho Lidové noviny.

Zákazníci cestovních kanceláří, kteří se rozhodnou kvůli současné epidemické situaci zrušit dovolenou v zahraničí, nebudou mít nárok na vrácení peněz. Alespoň to vyplývá z vyjádření společností, které Lidové noviny oslovily. Mezi nimi například Invia, Čedok nebo Firo-Tour. Stejně tak cestovní kancelář Exim Tours, která uvedla, že nabízené destinace jsou na tom v počtech nemocných lépe než Česko. Naproti tomu tuzemské pobyty jsou od čtvrtečních opatření úplně mimo hru. Všechna rekreační ubytovací zařízení jsou teď zavřená.

Deník

Kočky se dál množí ve velkém. A podle regionálního Deníku za to můžou majitelé, kteří své kočky a kocoury odmítají nechat vykastrovat a zároveň je pouští ven. V Česku podle odhadů žijí dva miliony koček a desítky tisíc z nich nikomu nepatří. Útulky na ně nemají dost kapacity.

Provozovatelé útulků na majitele naléhají, aby svoje kočky kastrovat nechali. Kastrace má i zdravotní přínosy a kočce může podle regionálního Deníku i prodloužit život. Nekastrované kočky opakovaně mrouskají a můžou se jim pak tvořit cysty na vaječnících, záněty dělohy a podobné problémy. Častým argumentem proti kastrování koček bývá taky vysoká cena zákroku. Existují přitom kastrační programy, ve kterých se dá nechat zvíře vykastrovat i za 200 až 300 korun.



Právo

Nejen hospody a restaurace teď bojují o přežití. Ve vážných problémech jsou taky závodní jídelny. Provozovatelé mluví o ohrožení celého odvětví. A to i kvůli možnému zavedení takzvaného stravenkového paušálu, který je může připravit o strávníky. Upozorňuje na to Právo.

Sektor závodních jídelen mívá ročně tržby okolo 31 miliard korun. V dubnu a květnu zažily jídelny a kantýny pokles až o 80 procent, aktuálně hlásí v tržbách víc než poloviční propady. Už teď tak provozovatelé musí propouštět zaměstnance. Situaci by navíc mohl ještě zhoršit stravenkový paušál, který teď projednává Sněmovna a počítá se, že by začal platit od začátku příštího roku, píše Právo.