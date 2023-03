Vláda hodila svobodná média přes palubu, míní novinář. Europoslankyně Vrecionová to odmítá

Novinářské organizace kritizují zrušení postu vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, který měl podporovat nezávislé sdělovací prostředky. Novinář Ondřej Neumann pro Český rozhlas Plus krok vlády kritizuje a obává se o osud svobodné žurnalistiky, europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) ujišťuje, že v agendě stát bude pokračovat na jiných místech. Praha 12:30 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Média, noviny, informace (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Předchozí vláda se těmto tématům vůbec nevěnovala, až vláda Petra Fialy zřídila pozici vládního zmocněnce, který dostal úkol, jež byl naplněn. Agenda však nezmizela, pouze bude rozdělena na dvě části,“ uvádí v Pro a proti poslankyně Evropského parlamentu Veronika Vrecionová (ODS).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak ovlivní zrušení postu vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací nezávislá média v Česku? Debatují novinář Ondřej Neumann a europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS)

Novinář serveru Hlídací pes a ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej Neumann upřesňuje, že zrušený post řešil agendu médií a dezinformací, která nezmizela, ale agenda médií propuštěním Michala Klímy ano.

„Plán, který předložil pan Klíma, obsahoval konkrétní body, ale když jsme se ptali, jak mediální agenda bude pokračovat, všude jsme naráželi na to, že se neví. Strategická komunikace vlády je o něčem jiném, ne o podpoře profesionální žurnalistiky, ale o nastavení pravidel, aby místo ní nevznikal prostor pro dezinformace,“ dodává Neumann.

Agenda médií teď spadá pod Úřad vlády, upřesňuje politička. „Ale zmíněný akční plán byla jen pracovní verze něčeho, co uniklo do médií a nevědělo se, jak se s tím bude pracovat. Jsou velké pochybnosti, jestli je vhodné, aby nezávislé žurnalisty podporoval stát různými granty, tím by přestali být nezávislí.“

Když nepodpoříme média plošně, tak posílí ta spojená s podnikateli s politickými zájmy, varuje Šlerka Číst článek

Většina západních demokracií jednoznačně nezávislou žurnalistiku podporuje, tvrdí Neumann. „Na média v posledních letech dopadala jedna rána za druhou: nástup internetu, vytlačení tištěných médií, dopady covidu a tak dále. Vláda před rokem usoudila, že je třeba něco dělat, a teď říká, že s tím není třeba dělat nic.“

„Například veřejnoprávní média nejsou financována přímo ze státního rozpočtu, ale přes poplatky. To bylo úmyslně nastaveno tak, aby finance nemohl ovlivňovat žádný úředník ani politik,“ chválí Vrecionová.

Není třeba vymýšlet nic nového, připomíná Neumann. „V Rakousku směřuje zhruba 230 milionů každý rok do médií a nikdo asi nebude podezřívat tamní vládu, že by si média chtěla kupovat. Forma podpory může být různá, například podporou distribuce, nejde zdaleka jen o granty.“

Vláda zrušila funkci vládního zmocněnce pro média Klímy. Agendu dezinformací převezme poradce Pojar Číst článek

Současná vláda hodila nezávislá svobodná média přes palubu, kritizuje novinář. „Fatálně nastavila novelu autorského zákona, díky které měla přitéct až jedna miliarda korun od technologických platforem do českých médií na základě lobbingu velkých vydavatelských domů vlastněných Křetínským, Babišem, Dospivou a Kellnerem.“

To ale politička odmítá. „Je to první vláda, která se tématu vůbec věnuje. Ten post byl prostě naplněn a nyní byl rozdělen na dvě části. Už jen to, že vláda nechce financovat média přes granty, je velmi důležité pro zachování jejich svobody,“ opakuje Veronika Vrecionová (ODS).

„Jde o to, jak se systém nastaví. Buď je svobodný a pluralitní novinařina hodnotou pro demokracii a jako taková si zaslouží podporu, nebo nikoliv. Ať vláda vymyslí jiný způsob podpory než granty. Vytvořme pravidla, aby kdyby tu začal vládnout nějaký český Orbán, aby systém přežil i takovou vládu,“ vyzývá Ondřej Neumann.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.