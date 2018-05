Median: Podpora ANO je přes 30 procent. Posílila ODS, KSČM a Piráti klesli

Sněmovní volby by v dubnu podle volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, které se po mírném oslabení v únoru a březnu opět dostalo nad 30 procent. Posílila také ODS, KSČM od března naopak ztratila. Poslance by pravděpodobně měli také Piráti, SPD a ČSSD. TOP 09, KDU-ČSL a STAN se pohybovaly kolem pětiprocentní hranice, jejíž překročení zaručuje místa v Poslanecké sněmovně. Praha 17:04 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dubnový volební model agentury Median | Foto: Infogram | Zdroj: Agentura Median

ANO by podle Medianu získalo 30,5 procenta, ODS 14 procent, což je zřetelný vzestup v porovnání s výsledkem v loňských říjnových volbách. Piráti po únorovém nárůstu naopak klesli na 11,5 procenta.

Podobně hnutí SPD od voleb spadlo na devět procent. KSČM by získala 8,5 procenta, ČSSD osm procent.

TOP 09 by se v porovnání s březnovým průzkumem vyšplhala na šest procent, KDU-ČSL by zůstala na 5,5 procenta a STAN by získal čtyři procenta hlasů. Z ostatních stran by na tom byli nejlépe Zelení s 1,5 procenta hlasů.

Podle dubnového volebního modelu agentury STEM zveřejněného ve čtvrtek by hnutí ANO získalo podporu 32,9 procenta. Na druhé místo se dostala ODS s 13,7 procenta.

Třetí Piráti posílili mírně na 13,5 procenta. Na čtvrtém místě je hnutí SPD, které ale oslabilo na devět procent. ČSSD by získalo sedm procent a KDU-ČSL 5,4 procenta. Ze současných sněmovních stran zůstaly pod pěti procenty TOP 09 a hnutí STAN.