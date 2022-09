Median: Prezidentskou volbu by v prvním kole vyhrál Babiš, ve druhém Pavel. Podpora vzrostla Nerudové

V prvním kole prezidentských voleb by vyhrál bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), ale jeho podpora od minulého průzkumu mírně klesla. Druhý by skončil generál Petr Pavel a třetí ekonomka Danuše Nerudová, jejíž podpora meziměsíčně výrazně vzrostla. Ve druhém kole by zvítězil Pavel. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median. Praha 11:40 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trojice s největší podporou v průzkumu Medianu k prezidentským volbám, zleva Petr Pavel, Andrej Babiš a Danuše Nerudová. | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Babiš, který zatím neoznámil, zda bude na prezidenta kandidovat, by v srpnu získal podporu 23,5 procenta voličů. Je to o dva procentní body méně než v červenci.

Druhý Pavel by obdržel 22 procent hlasů, což je meziměsíčně o procentní bod více. Ve druhém kole voleb by Pavel Babiše porazil, když by ho podpořilo 58 procent rozhodnutých voličů. Median ale připomíná, že více než pětina respondentů si není jistá, koho a zda by v druhém kole volila.

Agentura si všímá toho, že od červencového modelu výrazně vzrostla podpora bývalé rektorky Mendelovy univerzity Nerudové. Nyní by jí dalo hlas 11,5 procenta lidí, o čtyři procentní body více než před měsícem.

V modelu následuje se 7,5 procenta odborový předák Josef Středula a shodně se 6,5 procenta senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer.

Voličské skupiny

Babiš má podle Medianu vysokou podporu zejména u lidí starších 64 let a mezi lidmi s nižším vzděláním. Pavel boduje u lidí ve věku od 25 do 54 let, vysokoškoláků a podnikatelů. Nerudovou podporují především mladí do 24 let a ženy.

„Josef Středula sbírá podporu nejvíce mezi vyučenými bez maturity, důchodci, nezaměstnanými a nízkopříjmovými zaměstnanci,“ uvedla agentura.

Některé osobnosti, které volební model zmiňuje, kandidaturu oficiálně neoznámily. Poslední termín pro předložení přihlášek kandidátů na prezidenta je 8. listopadu. Ke kandidatuře je potřeba buď zisk 50.000 podpisů voličů, nebo podpora 20 poslanců či deseti senátorů.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku. Pevně rozhodnuto jít k prezidentským volbám je nyní 63 procent dotázaných. Podobná byla účast v poslední volbě prezidenta v lednu 2018, kdy v prvním kole dorazilo k urnám asi 62 procent voličů.

Průzkum se konal od 1. do 31. srpna na vzorku 1003 respondentů starších 18 let.