Median: Sněmovní volby by vyhrálo ANO. Levice by opět neuspěla, jistotu nemá ani vládní TOP 09

Nejvyšší voličské preference si i v dubnu udrželo hnutí ANO, nicméně po několikaměsíčním růstu podle modelu agentury Median klesly. Hnutí by tak volilo 31 procent lidí. Druhé místo by v případných dubnových volbách obsadila ODS s podobným výsledkem jako v březnu, a to s 15 procenty hlasů.

Třetí by byli Piráti, kteří posílili na 10,5 procenta, a prohodili si tak místo s SPD. Toto hnutí naopak oslabilo a skončilo by na čtvrtém místě s 8,5 procenty.

Hnutí STAN by dostalo 7,5 procenta hlasů a nad pěti procenty potřebnými pro vstup do Sněmovny by ještě skončila KDU-ČSL, která si od března polepšilo.

Pod pětiprocentní hranicí by v dubnu podle Medianu byly TOP 09, která by získala 4,5 procenta hlasů, a ČSSD s KSČM, které by volily shodně čtyři procenta občanů. Preference dalších stran jsou mimo dosah hranice pro vstup do Sněmovny. Překonání pětiprocentní hranice je ale nejisté také u stran, které se kolem ní pohybují, uvedli autoři průzkumu.

Pokles preferencí zaznamenaly proti březnu ANO a SPD, přičemž u nyní opozičního hnutí někdejšího premiéra Andreje Babiše se meziměsíčně snížily o 3,5 procentního bodu. Opoziční SPD si proti březnu pohoršilo o 1,5 bodu. Velmi mírně, o půl bodu, klesla podpora ODS, STAN a TOP 09. Naopak o dva body posílili Piráti a o 1,5 bodu KDU-ČSL.

Strany současné vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů měli v dubnu podle Medianu v součtu podporu 43 procent potenciálních voličů. V březnu byla tato podpora o dva procentní body nižší. Součet podpory opozičních ANO a SPD se snížil na 39,5 procenta z březnových 44,5 procenta.

Voleb do Sněmovny by se v dubnu účastnilo 74 procent lidí, z toho 60,5 procenta určitě. K posledním sněmovním volbám v říjnu 2021 přišlo 65,43 procenta občanů. Na 53 procent respondentů uvedlo, že si je v případě voleb jisto svou účastí i volenou stranou. Počet rozhodnutých oproti minulému průzkumu vzrostl, dodal Median.

Jeho průzkumu se mezi 1. dubnem a 2. květnem účastnilo 1015 lidí starších 18 let. Statistická odchylka činí +/- 0,5 p. b. u malých stran až +/- 3,5 p. b. u největších stran.