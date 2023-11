Česká společnost je rozdělená, můžou za to především politici, ukazuje průzkum Medianu. Přibývá i depresí

Převážná většina lidí si myslí, že je česká společnost rozdělena a panuje v ní nedůvěra. Jako rozdělující faktor vnímá politiky. Lidé se také většinou domnívají, že české společnosti chybí jasná vize. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Median. Lidé by proto podle ní uvítali celospolečenskou diskuzi. Praha 11:11 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozdělená společnost se podle respondentů výrazně podílí na současné krizi společnosti (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S tím, že je společnost rozdělena, souhlasí podle agentury Median 90 procent lidí. Politiky z toho viní 80 procent. Výrazná většina respondentů průzkumu také uvedla, že ve společnosti přibývá psychických problémů a depresí.

„S Dnem boje za svobodu a demokracii kontrastuje zjištění, že podle 59 procent lidí se do našich životů vrací cenzura a omezování svobody projevu a polovina lidí se občas obává otevřeně vyjádřit své názory,“ uvedla agentura.

Víc než polovina Čechů se bojí, že v budoucnu přijdou o svobodu. Čtvrtina věří, že už v nesvobodě žije Číst článek

Většina lidí podle ní vnímala riziko omezování svobody v souvislosti s covidem-19.

Rozdělená společnost se podle respondentů výrazně podílí na současné krizi společnosti. Nejvíce Čechů pak vnímá jako hlavní příčiny krize ekonomickou situaci a politiku. Dalšími faktory jsou dezinformace, mezinárodní vztahy či nedůvěra mezi lidmi.

Více než tři čtvrtiny lidí by chtěla otevřít celospolečenskou diskuzi, která by měla za cíl přinést konkrétní řešení pro obnovení důvěry mezi lidmi a spojení rozdělené společnosti. „Téměř polovina respondentů je připravena se zapojit do projektů a činností, které mají za cíl zlepšení situace v České republice,“ uvedli autoři průzkumu.

Svůj průzkum v pátek zveřejnila také agentura STEM/MARK. Každý šestý Čech se podle ní domnívá, že se lidé měli před rokem 1989 lépe. Víc než polovina je ale přesvědčena o opaku.

Skeptická k vývoji po roce 1989 je především nejstarší generace a také lidé s nižším vzděláním a nižšími příjmy.