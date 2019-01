Průzkum Median: ANO se drží na 30 procentech, Okamurova SPD o dva procentní body oslabila

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30 procent hlasů. Druhá ODS by získala 15,5 procenta, třetí Piráti 13,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu společnosti Median. Občanští demokraté si od listopadu polepšili o dva procentní body, ANO a Piráti shodně o půl bodu. Čtvrtá by skončila ČSSD, pátá SPD a šestí komunisté. Další strany se pohybují těsně pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro vstup do sněmovny. Praha 17:25 24. 1. 2019 (Aktualizováno: 18:18 24. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srovnání volebních modelů Medianu a výsledků voleb do sněmovny v roce 2017 | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Infog.am

Sociální demokraté by získali devět procent hlasů, což je o 1,5 procentního bodu více než v listopadu. SPD naopak klesla o dva procentní body na osm procent.

„Může se v tom promítat kauza odsouzeného českého teroristy, který je se stranou spojován,“ uvedli autoři průzkumu. Podpora komunistů mírně vzrostla na 7,5 procenta.

Tři strany na hranici

Volební zisk lidovců a TOP 09 by činil 4,5 procenta, STAN je na čtyřech procentech. „Podle modelu by se aktuálně sice žádná z těchto stran do sněmovny nedostala, jedná se však o rozdíly na úrovni statistické odchylky a všechny zároveň mají potenciál pětiprocentní podmínku překonat,“ uvedli autoři průzkumu.

Ochotu jít k volbám projevilo 63,5 procenta lidí. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta. O účasti jsou více přesvědčeni starší lidé, dotázaní s vyšším vzděláním a s vyšším příjmem. Naopak s účastí váhají mladší lidé a lidé bez maturity.

Průzkum se uskutečnil od 10. prosince 2018 do 24. ledna 2019. Zúčastnilo se ho 1129 lidí. Autoři uvedli, že dvě třetiny respondentů odpovídaly v lednu.