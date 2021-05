Ve volebních průzkumech Medianu nadále vedou Piráti se STAN. Hnutí ANO a komunisté oslabují

Pozici lídra před podzimními sněmovními volbami si drží koalice Pirátů a hnutí STAN. Pokud by se volby konaly v dubnu, získala by 27,5 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro duben. Vládní hnutí ANO se drží s 21 procenty na druhé pozici, oproti březnu ale ztratilo tři procentní body. Třetí zůstává koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Praha 11:58 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Volby do sněmovny se v Česku uskuteční letos v říjnu. Vítězství koalice Pirátů a STAN ukázal i volební model agentury Kantar CZ. V modelu Medianu sesadili Piráti a STAN hnutí ANO poprvé v březnu, první příčku tak vítěz voleb z roku 2017 ztratil v průzkumech Medianu poprvé od března 2014.

Prezident podepsal změnu volebního zákona. Novela zavádí jiný přepočet hlasů i nižší kvótu pro koalice Číst článek

Mírný zisk oproti březnu zaznamenalo i hnutí SPD, která má podle dubnového průzkumu podporu 11,5 procenta dotázaných. Podporu voličů získala i oproti předchozímu měsíci i ČSSD, která by s 6,5 procenta v dubnu opět dosáhla na sněmovní křesla – v březnu se přitom v modelu Medianu pohybovala na 4 procentech. Za ČSSD nově klesla KSČM – ta je v posledním průzkumu na 6 procentech.

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny naopak nepřekonali Zelení, Trikolóra nebo Přísaha. Hnutí Roberta Šlachty se přitom jako nováček zařadilo na úroveň Trikolóry a získalo přibližně 3 procenta.

Agentura také uvádí, že voleb by se v dubnu zúčastnilo až 67 procent lidí, což by byla vyšší volební účast než při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Dvě pětiny respondentů by pak letos volily stejnou stranu jako ve volbách v roce 2017. Svou volbu by naopak změnila další pětina – jde především o ty, kteří volili sociální demokracii nebo TOP 09.

Agentura provedla průzkum v době od 1. dubna do 4. května mezi tisícovkou lidí starších 18 let.