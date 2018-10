Medvěda z Valašska čeká nejspíš odchyt. O víkendu napadl několik dalších zvířat

Medvěd napadl na Valašsku další zvířata. O víkendu to byl kohout v Jarcové, v pondělí pokousané ovce v Jablůnce, ty však přežily, jen je zranil, řekl Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha. Pokud se medvěd brzy sám nestáhne do hor, čeká jej zřejmě odchyt. Obec Jarcová na Vsetínsku již požádala krajský úřad o výjimku k odchytu. Zlín 16:43 15. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medvěd hnedý (ilustrační foto) | Foto: bodsa/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Podle klasického postupu je však možné žádost vyřídit nejdříve za 15 dní. Podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) jde však o mimořádnou situaci. „Standardní průběh není možné nyní respektovat, zákon nám umožňuje realizovat odchyt už teď v době řízení,“ řekl v pondělí novinářům hejtman, podle kterého by měl být odchyt nařízen v nejbližších dnech.

Medvědi sice podle Čunka dříve v regionu žili, nyní tomu již tak není. „Myslím si, že to řádění, které předvedl, nemůžeme trpět,“ uvedl hejtman.

Oborníci se na případný odchyt už chystají. František Šulgan ze Správy CHKO Beskydy v pondělí řekl, že se musí vytipovat místa, kam se klec umístí. Zatím také není jasné, kam by se odchycený medvěd převezl. Zvíře je možné vypustit do volné přírody, je však třeba mít povolení majitele či správce pozemku. Druhou variantou je umístění do zoologické zahrady.

Problém s odchytovou klecí

„Jsme ve fázi příprav, bylo by nejlepší, kdyby vše utichlo, skončilo, kdyby odešel do hor, ale musíme být připravení,“ uvedl Šulgan. Dodal, že se zvažovala možnost využít k případnému odchytu klecí, které měl kraj na divoká prasata. Podle Šulgana to odborníci zavrhli, protože pro medvěda nejsou vhodné. Čunek v pondělí uvedl, že podle jeho názoru by byly dostatečné. Bojda jede v úterý pro odchytovou klec na Slovensko.

Medvěd se od září pohyboval na Vsetínsku a Zlínsku. Potrhal ovce, kozy, zničil také včelíny. Medvěda, který je podle odhadů starý asi čtyři roky, přilákala k blízkosti lidských obydlí letošní dobrá úroda ovoce, potřebuje se vykrmit před zimou. „Zdejší prostředí mu nahrává. Má nachystané úly, kolikrát nezabezpečená hospodářská zvířata. Je hodně ovoce, opuštěných sadů, je zde roztroušená zástavba,“ řekl již dříve Šulgan.

Na česko-slovenském pomezí jsou medvědi dlouhodobě, jde však vždy jen o několik jedinců. Další medvěd žije podle odborníků v okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku, je však schovaný v lese. Na Slovensku je podle odhadů nyní asi 1200 medvědů.

Medvědi útočili i na Slovensku

Na myslivce, který se vracel z lovu, zaútočil v neděli na severu Slovenska medvěd. Muž leží s mnohočetnými tržnými ranami v nemocnici, jeho stav je ale stabilní, informoval zpravodajský web Sme.sk.

Tři myslivci vyrazili na lov v neděli po poledni, a když se pak večer za tmy vraceli domů, vyřítil se na jednoho z nich z hustého porostu medvěd. Muži při prudkém nárazu vypadla puška z ruky, takže se nemohl proti téměř dvousetkilovému zvířeti bránit. Varovnými výstřely do vzduchu ho pak zahnali jeho společníci, kteří na šelmu střílet nechtěli z obavy, že trefí myslivce. Muže následně odvezla záchranka.

„Operovat nebylo nutné, má ale množství tržných ran, dva chirurgové ho zašívali tři hodiny,“ uvedl ředitel nemocnice ve městě Trstená Marian Tholt. Myslivec neutrpěl žádné vnitřní zranění, a pokud nedostane infekci, bude podle lékaře v pořádku.