Odchytit medvěda půjde nejdříve za měsíc. Může se pohybovat i přes zimu, říká zooložka

Medvěda, který se pohybuje na Zlínsku, bude možné odchytit nejdříve za měsíc. Předtím se ale musejí vyřídit všechna povolení, která se týkají přibližně tří set obcí, spolků a sdružení. Medvěd od září zabil okolo 30 ovcí, koz a také poničil několik úlú. Jeho chování je podle odborníků netypické, protože není plachý. O životě medvědů hovořila v Radiožurnálu zooložka Dana Bartošová. Zlín 13:57 26. října 2018

Medvěd se může dále pohybovat po kraji. Jak moc je pravděpodobné, že se opět přiblíží k lidským obydlím?

Z posledních týdnů se zdá, že si ten medvěd opravdu zvykl pohybovat se v podhorské krajině, kde je spousta staveb a lidských sídel. Otázkou je, co to zavinilo, jestli ho z hor vyhnal právě pohyb lidí.

Na podzim tam bylo hodně houbařů, hodně návštěvníků, a zvykl si tedy na lidský pach a přítomnost lidí. Vypadá to, že se asi bude stále pohybovat po zlínském kraji, v podhůří.

Medvědi se v Evropě živí převážně rostlinnou potravou a zdechlinami a sami od sebe většinou neloví. Je prokázáno, že ovce na Zlínsku opravdu zabil medvěd, a pokud ano, co ho k tomu vede?

Zatím chodíme na všechny případy škod v chráněné krajinné oblasti Beskydy a částečně jsme byli i mimo území CHKO. Medvěd tam byl skutečně pozorován. Našly se pobytové znaky, stopy, typický způsob i trhání těch ovcí, trus, takže všechno svědčí pro medvěda. Týká se to i rozbitých včelínů.

Jinak medvěd není žádný svatoušek, je to velká šelma, takže když má ve volné přírodě možnost ulovit zvíře, tak ho uloví. Například zraněné zvíře nebo nějaké mládě srnče, koloucha a tak podobně. Vypadá to, že se někde s ovcemi setkal v blízkosti včelínů, naučil se je zabíjet, zalíbilo se mu to a pokračuje v tom.

Je možné, že by napadl i člověka?

Z historie novodobého pobytu medvědů v Beskydech, to je od 70. let minulého století, nemáme žádnou zprávu o tom, že by medvěd někoho napadl.

I případy napadení na Slovensku jsou spíše výjimečné, i když tam je medvědů daleko více. Zatím to vypadá, že tento medvěd na člověka nemíní útočit, nepovažuje ho ani za kořist. Je ale třeba být obezřetný, protože je to velké zvíře a je třeba mít před ním respekt.

Když už se s ním někde potkáme, jak se máme v blízkosti medvěda chovat?

Takových pokynů byla napsána celá řada. Existují příklady pro setkání s plachými medvědy, asi se to bude týkat i tohoto jedince. Nebudeme jej provokovat, nedíváme se mu upřeně do očí, a pokud máme možnost, tak se raději vzdálíme, pokud o nás medvěd neví. Týká se to tedy obecně toho chování před medvědy, že se jim máme vyhýbat a neprovokovat je.

Zasáhnout proti medvědovi bude možná zhruba za měsíc, možná ještě později. Neuloží se mezitím k zimnímu spánku?

Zatím se řeší, jak to bude s odchytem medvěda, takže je docela možné, že medvěd vydrží ve volné přírodě až do zimy.

Medvědi se třeba v Tatrách ukládají k zimnímu spánku zhruba v polovině prosince, ale je to hodně individuální. Záleží na tom, jaká je zima. Když je tuhá zima, chodí spát dříve, když je zase mírná zima, může se stát, že medvědi ani přes zimu neusnou.

To se stalo například i v Národním parku Malá Fatra. Myslím, že to bylo loni, kdy byla mírná zima a medvědi po celou zimu vlastně chodili. Takže je to individuální a záleží to i na pohlaví medvěda, protože třeba medvědice chodí spát dříve a zůstávají déle v brlohu s medvíďaty, zatímco třeba mladí samci a jak to vypadá, tak to je i případ toho našeho medvěda - se mohou i přes zimu pohybovat.

Kde asi by ten medvěd mohl trávit zimu?

Medvědi se třeba v horách stahují do těch opravdu nejklidnějších míst. Mají výhodu na Slovensku, kde jsou daleko vyšší hory než u nás. Tam si najdou klidné kouty, různé skalní rozsedliny, jeskyně nebo nějaké brlohy pod stromy.

Pokud by medvěd u nás zazimoval, dá se čekat, že se vrátí do hor a bude si hledat klidné místo, ale u tohoto medvěda opravdu není jisté nic.