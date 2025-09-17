‚Měl je na sobě Karel IV. a my jsme tak blízko.‘ České korunovační klenoty si jako první prohlédli školáci

Dalších zhruba 2500 dětí si ve středu prohlédne české korunovační klenoty. Jsou vystavené podruhé za sebou ve Vladislavském sále Pražského hradu. O výstavu je tradičně velký zájem, školy si musely prohlídku objednat předem už v červnu a rezervace byly obsazené za několik hodin.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Školy si musely prohlídku objednat předem už v červnu

Školy si musely prohlídku objednat předem už v červnu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Každá třída má na prohlídku zhruba pět minut, což vypadá na první pohled jako málo času, ale vzhledem k dobré organizaci mají děti podle učitelek a učitelů času dostatek. 

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si celou reportáž Ľubomíra Smatany

Do sálu vchází učitelka Helena Brožovská s 5.B. Žákům ukazuje dubovou truhlu, která slouží na přepravu klenotů a vypráví, jak v ní v roce 1938 cestovaly na Slovensko. Někteří žáci mluví o tom, jak by si rádi korunu nasadili na hlavu. Jiní zase o tom, že se báli ozbrojených policistů, kteří místo hlídají. 

„Mně přijde hrozně fascinující, že to měl na sobě třeba Karel IV. a že my jsme tak blízko a klenoty jsou tak zachovalé,“ vypráví Alice. Děti si klenoty také fotí na vlastní telefony. 

V září budou na Pražském hradě opět k vidění korunovační klenoty. Loni si je prohlédlo 40 tisíc lidí

Číst článek

Učitelka Brožovská říká, že příští rok dostane třídu prvňáků. Ty ale na prohlídku klenotů nejspíš nevezme. „Prvňáky určitě ne. Myslím si, že to má víc smysl pro čtvrťáky, páťáky a vyšší ročníky, protože ty už si dokážou uvědomit význam korunovačních klenotů,“ uzavírá.

Loni klenoty zhlédlo přes 46 000 návštěvníků. „Zájem škol napříč Českou republikou je obrovský, časy na prohlídky byly do pár hodin obsazené,“ řekl ČTK mluvčí hlavy státu Vojtěch Šeliga.

Loni prezident Petr Pavel rozhodl, že výstava klenotů se bude konat každý rok u příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září.

Kompletní souprava klenotů zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky.

Ľubomír Smatana, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme