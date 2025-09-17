‚Měl je na sobě Karel IV. a my jsme tak blízko.‘ České korunovační klenoty si jako první prohlédli školáci
Dalších zhruba 2500 dětí si ve středu prohlédne české korunovační klenoty. Jsou vystavené podruhé za sebou ve Vladislavském sále Pražského hradu. O výstavu je tradičně velký zájem, školy si musely prohlídku objednat předem už v červnu a rezervace byly obsazené za několik hodin.
Každá třída má na prohlídku zhruba pět minut, což vypadá na první pohled jako málo času, ale vzhledem k dobré organizaci mají děti podle učitelek a učitelů času dostatek.
Do sálu vchází učitelka Helena Brožovská s 5.B. Žákům ukazuje dubovou truhlu, která slouží na přepravu klenotů a vypráví, jak v ní v roce 1938 cestovaly na Slovensko. Někteří žáci mluví o tom, jak by si rádi korunu nasadili na hlavu. Jiní zase o tom, že se báli ozbrojených policistů, kteří místo hlídají.
„Mně přijde hrozně fascinující, že to měl na sobě třeba Karel IV. a že my jsme tak blízko a klenoty jsou tak zachovalé,“ vypráví Alice. Děti si klenoty také fotí na vlastní telefony.
Učitelka Brožovská říká, že příští rok dostane třídu prvňáků. Ty ale na prohlídku klenotů nejspíš nevezme. „Prvňáky určitě ne. Myslím si, že to má víc smysl pro čtvrťáky, páťáky a vyšší ročníky, protože ty už si dokážou uvědomit význam korunovačních klenotů,“ uzavírá.
Loni klenoty zhlédlo přes 46 000 návštěvníků. „Zájem škol napříč Českou republikou je obrovský, časy na prohlídky byly do pár hodin obsazené,“ řekl ČTK mluvčí hlavy státu Vojtěch Šeliga.
Loni prezident Petr Pavel rozhodl, že výstava klenotů se bude konat každý rok u příležitosti státního svátku svatého Václava, který připadá na 28. září.
Kompletní souprava klenotů zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky.