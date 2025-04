Měl by se upravit systém zdanění práce? Podívejte se na první část čtvrté debaty Česko 2025

Některé daně v Česku by se měly upravit, celkově by se ale zvyšovat neměly. Zlepšit se má jejich výběr, ovšem jestli tomu pomůže znovuzavedení elektronické evidence tržeb, není jisté. Vyplynulo to z včerejší debaty expertů politických stran a uskupení právě o budoucnosti daní, kterou v rámci projektu Česko2025 vysílal Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Česko 2025 Praha 15:12 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Asi největší debata se strhla kolem rozdílů ve zdaňování práce lidí. To je v Česku hlavně kvůli vysokým odvodům na sociální a zdravotní pojistné jedno z nejvyšších v Evropě.

1:50:01 Daňové změny v Česku? Pět expertů z politických stran debatovalo o daních Číst článek

Politici ale nevidí prostor pro snížení těchto odvodů, protože by peníze chyběly ve státní pokladně. Řešením, jak ulevit hlavně chudším lidem, které odvody zatěžují mnohem víc než bohaté, je podle účastníků debaty zvýšení slevy na poplatníka. Ekonomka Lucie Sedmihradská (STAN) ale navrhla i zvýšení progrese u daně z příjmů tak, aby chudší lidé měli nižší sazbu.

Ekonom Libor Dušek z Pirátů upozornil na nespravedlivé nízké zdanění živnostníků typu ajťák nebo poradce, kteří při využití paušální daně platí na daních stovku, zatímco zaměstnanci tisíce. Proti jakémukoliv zvýšení daní živnostníků se postavil Martin Kolovratník (ANO) i Jan Hrnčíř (SPD). Oba tvrdí, že to podnikatelé mají mnohem těžší než zaměstnanci, což je ovšem u kancelářských profesí podle některých ekonomů sporné.

Velké rozdíly ve zdanění živnostníků s nízkými náklady a zaměstnanců navíc podporují takzvaný švarcsystém, kterým se daně obcházejí. Vladimír Pikora (Motoristé) považuje zvyšování daní živnostníkům za útok na to, aby se někdo v Česku snažil podnikat.

Do debat Česko 2025 jsou zvaní experti sedmi politických uskupení, která mají podle současných průzkumů největší šance uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny. Pozvání do debaty o daních přijali Lucie Sedmihradská (STAN), Martin Kolovratník (ANO), Jan Hrnčíř (SPD), Libor Dušek (Piráti) a Vladimír Pikora (Motoristé). Zástupci hnutí Stačilo! se ale debaty z debaty o daních omluvili. Za koalici Spolu (ODS, TOP09, KDU-ČSL) měl do debaty přijít senátor Tomáš Goláň, ale kvůli jednání Senátu nedorazil.