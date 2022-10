Nové využití pro sídlo předsedkyně sněmovny. Na Břevnově se usadí lidskoprávní organizace Memorial

Ruská lidskoprávní organizace Memorial může od soboty využívat rezidenci předsedkyně Poslanecké sněmovny u pražského parku Ladronka. Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 se z druhého konce Prahy na Břevnov stěhovat nechtěla, a proto dala vilu k dispozici ruské nevládní organizaci. Ta tak bude moct pokračovat ve svých projektech. Memorial dokumentuje politické represe v Rusku a brání jejich oběti. Praha 13:50 1. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rezidence předsedů Poslanecké sněmovny u pražského parku Ladronka | Zdroj: Profimedia

Mluvčí předsedkyně sněmovny Martin Churavý provází interiérem vily na improvizované prohlídce. Bílá rohová dvoupatrová vila je z roku 1932. Prostoru vévodí hala do L s křesly s kovovou konstrukcí a koženým polstrováním a taky dlouhý stůl pro 16 lidí. Nad ním visí obrazy Jiřího Anderleho.

Vila by teď měla sloužit jak pro dočasné ubytování, tak i pro setkávání spolupracovníků sdružení Memorial Česká republika.

„V tento okamžik tu budou pobývat lidé z Memorialu, ti kteří se ocitli v Evropě a pracují na dalších projektech. Budou se moct věnovat práci, kterou nemůžou dělat v Rusku. A také to bude sloužit k setkávání lidí. Protože Memorial není jen Rusko, má pobočky ve Francii, v Česku, Itálii, Německu,“ vysvětluje předseda organizace Štěpán Černoušek.

Spolupráce bude pro Poslaneckou sněmovnu oboustranně výhodná, je přesvědčená předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. „V tuto chvíli se nepotřebuji stěhovat do žádné vily, jsem z Prahy. V tu chvíli ta vila je samozřejmě prázdná, zakonzervovaná, a ta údržba samozřejmě něco stojí. Proto jsme zvolili takové podmínky, které jsou výhodné pro obě strany.“

Memorial bude za energie a údržbu rezidence platit Poslanecké sněmovně 25 tisíc korun měsíčně. „Když se porovnají náklady sněmovny, tak to vychází pro sněmovnu lépe, protože ta částka bude mnohem nižší, než byla doteď,“ pokračuje Pekarová Adamová.

Společnost Memorial se věnuje mapování a odhalování zločinů stalinského režimu. Kritická je ale i k současnému Rusku. Jeho zastřešující organizaci - Mezinárodní Memorial - loni v prosinci zakázal ruský Nejvyšší soud.

I proto je podle Černouška velkou pomocí, že bude ve střední Evropě místo, kde se budou moct badatelé setkávat. „Setkávání lidí, kteří už jsou v Evropě nebo přijíždějí z Ruska, tak zorganizovat to, by bylo mnohem dražší - za hotely, letenky. To by všechno vyšlo mnohem dráž, než když tu máme zázemí."

Memorial si pronajme vilu na Břevnově prozatím na půl roku. Bude-li spolupráce fungovat, není podle vedení sněmovny problém smlouvu prodloužit.