Menstruační volno? Stigmatizovalo by to ženy, míní poslankyně TOP 09

Francie se inspirovala ve Španělsku a zavádí menstruační volno. Ve francouzském Národním shromáždění už leží návrh na jeho plošné zavedení. Byl by to dobrý nápad i v Česku? „Nejsme ve fázi, která by to umožnila efektivně zavést, aniž by to stigmatizovalo ženy," míní poslankyně Martina Ochodnická (TOP 09). „Určitě je to nápad, který stojí za přemýšlení," nesouhlasí bývalá sociálnědemokratická ministryně práce Michaela Marksová Tominová. Pro a proti Praha 19:07 12. března 2024

Menstruační bolesti (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Marksová Tominová, která je nyní ředitelkou institutu Solvo zaměřeného na postavení žen v české společnosti, připomíná, že se téma menstruace objevilo i ve dvou výzkumech, které pro institut zpracovala agentura Ipsos.

„Ženy ze sedmi regionů Česka se shodly, že to vnímají jako problém a chtějí, aby se o tom více mluvilo. V druhém výzkumu polovina dotazovaných souhlasí s možností úlev v práci v období menstruace. Je to zásadní otázka zejména pro mladé ženy do 27 let, kde si takovou úlevu přejí dvě třetiny. Generaci 55+ logicky na tom už tak nezáleží, ale kupodivu ani necítí potřebu solidarizovat s mladší generací,“ popisuje.

Podle Ochodnické má česká společnost i politici mnoho dluhů vůči ženám a vůči tomu, co provází jejich reprodukční a menstruační zdraví. Přesto by menstruační volno nepovažovala za správný krok.

„V nastavení naší společnosti, a taky podle zmíněných průzkumů, stále nejsme ve fázi, kdy bychom si připouštěli - čest výjimkám -, že jsou ženy znevýhodněny v době svých period, že jim to může zabraňovat vykonávat nějaké činnosti. Stigmatizace a shození celého tématu by bylo první, co přijde potom, kdybychom s tímto začali,“ myslí si.

Podpora žen při menstruaci v zaměstnání ale může mít podle Ochodnické jiné podoby než možnost volna. „Existuje řada dalších opatření, které je potřeba začít řešit co nejdříve,“ upozorňuje. Zmiňuje například snížení DPH na hygienické potřeby a firemní benefity.

„Téma sick days, to, aby ženy nebo jakákoli osoba v okamžiku, kdy má náhle jakoukoliv indispozici, mohly zůstávat doma. Systém nemocenské je další část celého balíku věcí, které je potřeba nahlížet ještě dávno předtím, než se začneme bavit o menstruačním volnu,“ naznačuje.

Menstruační osvěta je základ

„Co se týče flexibilních úvazků, tam jsme se pohnuli. Jsme na dobré cestě a bude skvělé, když se to projeví. Ale menstruační osvěta je to základní a paní kolegyně na tom tady velmi intenzivně pracuje. I Sněmovna je dnes nastavena úplně jinak než v minulých volebních obdobích,“ naznačuje poslankyně TOP 09.

Marksová Tominová přesto menstruační volno považuje za správný krok. „Argument, že by se to začalo shazovat? To se začne stejně, ale někde je dobré začít. Tak začněme osvětou a pak se bavme třeba o menstruačním volnu,“ připouští.

Upozorňuje na zajímavý výstup výzkumu. Ukázal, že skupina, které víc záleželo na menstruačním volnu, byla ve střední generaci žen s nižším vzděláním.

„My to čteme tak, že jsou to ženy, které jsou v zaměstnáních, kde nemohou využít třeba sick days a podobné benefity. Mohou to být například dělnice v nějakém provozu a pro ty to prostě bylo ještě zásadnější možná než pro ty mladší, vzdělanější,“ upozorňuje ředitelka institutu Solvo.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu. Moderuje Karolína Koubová.