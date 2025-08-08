Menstruační potřeby na školách čekají na podpis ministra. Vyhláška čelí kritice od obcí a krajů

Menstruační potřeby by od ledna měly být zdarma dostupné na dívčích toaletách základních a středních škol. Některým zřizovatelům škol, tedy obcím a krajům, ale stále vadí, že by je měli platit. Stěžuje si na to třeba Svaz měst a obcí nebo Karlovarský kraj. Potřebná vyhláška je připravená, vznikla po několikaměsíční diskusi s resortem školství, neziskovými organizacemi i s kraji a obcemi.

„Mnohokrát se mi stala situace, která nebyla úplně příjemná, kdy by se mi menstruační potřeby na záchodech hodily,“ vypráví šestnáctiletá Tereza. Na začátku roku se se spolužáky Vojtěchem a Jonášem z českobudějovických gymnázií shodli, že by bylo fajn mít na dívčích toaletách kromě toaletního papíru i vložky a tampony.

Založili iniciativu Lunalone a na instagramovém profilu šířili osvětu o menstruaci. Jejich cílem ale byla politická změna. „Nejdříve jsme sepsali otevřený dopis, který byl adresovaný ministru školství, zdravotnictví, premiérovi a panu prezidentovi,“ dodává.

Sehnali si taky podporu studentských krajských parlamentů. Nakonec se studenti dostali, spolu s dalšími organizacemi, až k jednacímu stolu s ministry. „Brali nás vážně, poslouchali nás. Upřímně mě to docela překvapilo, nečekala jsem to,“ diví se Tereza.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, ve spolupráci s resortem školství opravdu vznikla, platit má od ledna příštího roku. Píše se v ní, že školní toalety, které používají dívky starší devíti let, musí být vybavené jednotlivě balenými menstruačními potřebami. Stejně jako jiné vybavení je budou financovat zřizovatelé škol.

„Stát by měl regulovat nabídku, nikoliv poptávku. A dále, pokud ukládá městům a obcím nějakou povinnost, měl by jim ruku v ruce dát na to i peníze,“ kritizuje výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

Názory politiků

Náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník z KDU-ČSL financování nevnímá jako překážku.

„Stát i obce pracují pouze s prostředky daňových poplatníků, ty máme všichni společné. Ty náklady na toto opatření budou v rámci desetitisíců maximálně. A víme z terénu, že i ta nejmenší obec, která zřizuje základní školu, si to bude moct bez problémů dovolit,“ říká náměstek.

Ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN by ocenil spíš dobrovolnost. „Já bych byl raději, upřímně řečeno, kdybych byl v zemi, kde na to není potřeba státem vydávaná vyhláška, ale kde to vlastně zřizovatelé škol udělají sami, což jsem rád, že někteří už udělali,“ míní.

Jako například v Ostravě, kde jsou menstruační pomůcky ve školách zdarma už víc než rok a půl. Podle dat Člověka v tísni Česku trpí až 38 tisíc dívek ve věku dvanácti až osmnácti let menstruační chudobou. Jejich rodiny mají problém za ně zaplatit stovky až tisíce korun ročně. A dívky tak často zůstávají při menstruaci doma.

Vložky a tampony navíc nejsou v Česku v nižší sazbě DPH. I když například ve Velké Británii je na ně pět procent a v Irsku se do jejich ceny DPH nepočítá vůbec.

