Polévku, která zbyde v menze, posílá Jihočeská univerzita charitě. Dostávají ji lidé bez domova

„Tady máme ve vaně frankfurtskou polévku,“ ukazuje šéfkuchař menzy Jihočeské univerzity Michal Vávra a přelévá polévku do speciálního barelu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak funguje spolupráce menzy a charity v praxi, sledovala Jitka Cibulová Vokatá

„Teď máme zkouškové období, tak nám vždycky dvacet až pětadvacet porcí zbyde. Kdybychom to nedali charitě, tak by se polévka stejně jako ostatní zbytky musela zlikvidovat,“ dodává.

S nápadem darovat polévky charitě přišla ředitelka Kolejí a menz Jihočeské univerzity Bedřiška Karasová. „Myslím si, že v dnešní době, kdy všichni vidíme, jak ceny potravin rostou, je neekonomické plýtvat jídlem. Proto jsme rádi, že se dostane k potřebným,“ říká.

Pro polévku si přijíždí pracovníci Charity České Budějovice a odváží ji do azylového Domu svatého Pavla. „Polévka se vydává na čas, přesně ve dvě hodiny odpoledne. Strávníci už čekají, od jedné hodiny se tady shromažďují. Jak se oteplilo, je jich méně, ale jinak máme dvacet až pětadvacet klientů, kteří chodí pravidelně každý den,“ popisuje pracovnice charity Alena Antoňová.

Místo mrazu teplé jídlo a lůžko v noclehárně. I letos mohou lidé koupit nocleženky pro osoby bez domova Číst článek

Od rána čeká na polévku Honza. „Je to moje první jídlo za den a jsem za to rád. Kdybych tohle neměl, tak jsem hlady,“ říká.

Klienti azylového domu dostávají dvakrát týdně jídlo z potravinové banky. Za teplou polévku navíc jsou podle vedoucí domu Petry Vohlídalové vděční. „Dostáváme potraviny, studené jogurty i třeba něco, co by si mohli uvařit, ale spousta těch klientů neví, jak se to vařit má. Takže málokdy si něco uvaří, většinou jedí jenom studené potraviny, takže teplá polévka je bonus, za který jsou moc rádi,“ popisuje.

Díky této spolupráci menzy Jihočeské univerzity a českobudějovické charity dostali lidé bez domova už více než tisíc polévek.

Poslechněte si reportáž také jako audio v horní části článku.