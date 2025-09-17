Měrunice na Teplicku rozšířily parkoviště na sídlišti, místní dřív často parkovali na trávě

Parkování v sídlišti v Měrunicích na Teplicku je jednodušší. Obec nově rozšířila u devíti bytových domů dvě parkovací plochy s propustným povrchem. Stavba přišla na zhruba 800 tisíc korun.

Nové parkoviště v Měrunicích na Teplicku

Nové parkoviště v Měrunicích na Teplicku | Foto: Jana Vítková | Zdroj: Český rozhlas

„Stávalo se, že auta parkovala hodně na trávě, v zeleni. Jednak byl problém vyjížděly se tam koleje, nedalo se to udržovat, nedalo se sekat. Ale občas tam taky do zeleně vytekl olej, takže to jsme potřebovali řešit. Proto jsme letos během prázdnin parkoviště rozšířili,“ řekl nezávislý starosta Měrunic Filip Strasser.

