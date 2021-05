S nadcházející volební kampaní jsme byli nepohodlní, říká o odvolání Smejkalovy skupiny viroložka Tachezy

Ministerstvo zdravotnictví nečekaně ukončilo spolupráci s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES). Jakou roli v rozhodnutí ministerstva hrála stížnost dvanácti předních českých lékařů, kterým působení mezioborové skupiny expertů připadalo nestandardní? Čím mohla mezioborová skupina vedená imunologem Petrem Smejkalem pomoci v dalším boji s pandemií? Vladimír Kroc se ptal členky odvolané skupiny, viroložky Ruth Tachezy. Praha 22:10 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viroložka Ruth Tachezy | Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Překvapil vás značný ohlas, který ukončení spolupráce s MeSES ze strany ministerstva zdravotnictví vyvolal?

Jsem ráda za pozitivní signály, doufám, že i jiní vnímají, že jsme udělali dobrou práci. Ale že to vzbudí takový ohlas, to jsem nečekala.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví je důvodem ukončení spolupráce zásadní změna epidemické situace v České republice a zrychlující se očkování. Dává vám to smysl?

Smysl mi to nedává. Situace se lepší, snižuje se prevalence viru, už opakovaně jsme říkali, že se snižuje pomaleji, než by mohla. Samozřejmě se podle toho rozvolňuje, což je v pořádku. Pokud neuvidíme, že se začnou čísla zvedat jako reakce na trochu rychlejší uvolňování, než jsme doporučovali, tak budu jenom ráda.

Změnila se zásadně epidemická situace?

Zásadně se nezměnila. Je to tak, jak jsme říkali – budou klesat čísla, což bylo evidentní. Bude se zvyšovat proočkovanost, takže se vše bude zdát lepší, a je potřeba být stále připraven, protože se věci mohou změnit. A my na to nemáme připravené mechanismy tak, jak bychom chtěli.

Co podle vás ve skutečnosti vedlo vedení resortu k rušení spolupráce s vámi?

Skutečně si myslím – tak, jak říkal náš vedoucí, pan doktor Smejkal – že to souvisí s přicházející předvolební kampaní, že jsme skutečně svým způsobem byli trochu nepohodlní, protože naše doporučení byla spíše opatrného rázu a spíše nepopulární směrem navenek. Část lidí s tím opravdu nebyla srozuměná a chtěli spíše jiný typ komunikace i z té odborné sféry, který by byl pro část národa více populární. Je to vše podle mě v souvislosti s přípravou volební kampaně.

Skupina dvanácti lékařů vaši skupinu kritizovala mimo jiné kvůli tomu, že trváte na plošném testování, které nedává za současné epidemické situace smysl. Mohl to být jeden z důvodů, že jste se zdáli být brzdou rychlejšího uvolňování restrikcí?

Obávám se, že stejně jako skupina dvanácti lékařů, tak i to, co prohlásilo ministerstvo, je trochu krátkozraké. Stále se bavíme jenom o jednom aspektu pandemie – testování je jenom jedna věc. Samozřejmě to, co vždy doporučujeme v dané situaci, se bude měnit. Nechceme utestovat národ k smrti.

Testování je nejlevnější a zcela logický způsob, jak řídit pandemii tohoto typu, není jediný. Samozřejmě očkování je s tím spojené a tak, jak se všechno bude měnit, tak i my bychom měnili doporučení. Všichni říkají, jak je testování drahé, ale uvědomme si, že k tomu přichází další výdaje za pacienty, kteří jsou dlouho hospitalizování. Prevence je vždy daleko levnější.

Jak by měla vypadat dlouhodobá strategie boje s pandemií? Poslechněte si Dvacet minut Radiožurnálu s Ruth Tachezy.