Měsíční zpoždění je komplikace, někdy to může znamenat výsledný odklad o rok, říká šéf Dukovan II

Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření, kterým Krajský soud v Brně zablokoval podpis smlouvy na výstavbu nových bloků v Dukovanech, a kontrakt byl vzápětí podepsán. „Smlouvu jsme měli připravenou už skoro dva měsíce. Když pominulo předběžné opatření Krajského soudu v Brně, tak už nebylo na co čekat,“ říká pro Český rozhlas Plus generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II Petr Závodský. Rozhovor Praha 13:24 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Smlouvu s Korejci jste podepsali digitálně jenom pár hodin poté, co Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření. Proč jste měli tak naspěch?

Smlouvu jsme měli připravenou už skoro dva měsíce. Čekalo se na dokončení úvěru a bezpečnostní požadavek, který jsme měli od 7. května. Teď, když pominulo předběžné opatření Krajského soudu v Brně, tak už nebylo na co čekat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s generálním ředitelem společnosti Elektrárna Dukovany II Petrem Závodským a také s Tomášem Ehlerem, ředitelem Odboru jaderné energetiky na ministerstvu průmyslu

Potřebujeme začít projektovat. Smlouvu jsme podepsali, aby mohly být spuštěny všechny činnosti, a zároveň aby korejská strana mohla dopodepsat smlouvy s českými subdodavateli a projekt se reálně rozběhl.

Pospíchali jste i proto, abyste předešli případným dalším krokům ze strany neúspěšného uchazeče EDF, nebo případnému nepříznivému rozhodnutí soudu ve věci samé?

Vláda byla kritizována, že kontrakt nebyl podepsán okamžitě poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl žádosti EDF, takže jsme nechtěli čekat na něco podobného.

O tom, jestli to bylo kvůli EDF, bych nespekuloval. Protože rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o tom, že ruší předběžné opatření, nelze napadnout.

Kdybychom smlouvu nepodepsali včera, tak bychom zbytečně čekali několik dalších dnů a pro to opravdu nebyl žádný důvod.

5:49 České firmy by se na stavbě Dukovan mohly podílet až ze 60 procent. ‚Je to příležitost,‘ říká Zajíček Číst článek

Nemáte obavu, co by se dělo, kdyby Evropská komise dospěla k závěru, že podpora KHNP ze strany jihokorejského státu odporuje pravidlům Unie?

Evropská komise může dál šetřit svá podezření. Jsme s ní ve velice čilém kontaktu, měli jsme společná jednání a několikrát jsme se dotazovali na důkaz, který mají pro to, aby spouštěli hloubkové šetření. Já jsem žádný konkrétní důvod neslyšel.

Zároveň máme potvrzení od společnosti KHNP, že žádnou podporu nedostávají, takže šetření se nebojíme. I kdyby ho Evropská komise spustila, určitě budeme spolupracovat. Dostali jsme dopis Evropské komise, na který máme odpovědět do příští středy, což učiníme.

Dotazy moc nesměřují k nepovolené podpoře. Ve veřejném prostoru se objevuje hypotetická námitka EDF, která říká, že ten kontrakt, který s námi bylo KHNP ochotno podepsat, je tak dobrý, že nemůže být reálný. Že tam musí být nějaká pojistka: kdyby v budoucnu byl projekt v problémech, tak že korejská vláda pomůže. Ale po diskuzi s kolegy z KHNP jsme přesvědčeni, že takovou podporu nemají.

Zpoždění o měsíc

Říkáte, že jste s Evropskou komisí v čilém kontaktu, ale ještě před měsícem se mluvilo o určitém komunikačním šumu. Už jste to s Komisí urovnali?

Ano, už jsme to s komisí urovnali. Komise, když s naší společností komunikuje, tak je to vždycky na konkrétní e-mailovou adresu.

Zpoždění dostavby Dukovan nelze bagatelizovat, jde o bezpečnost Česka, píše soud Číst článek

Jenže tam byl e-mail na obecnou adresu, který vypadal jako spam. Navíc v něm bylo napsáno, že máme obratem potvrdit přijetí, ale my jsme ten e-mail neotevřeli, tak jsme ani žádné potvrzení nedali a Komise nás tři měsíce neurgovala, což bylo taky zvláštní. Chyba se stala, to nepopírám.

Nicméně pak jsme odpověděli. Dopis se netýkal vyloženě veřejné podpory. Byl to dotaz na to, proč a jakým způsobem jsme změnili zadání z jednoho bloku na závaznou nabídku na čtyři bloky.

Podpis smlouvy se po předběžném opatření krajského soudu zpozdil zhruba o měsíc. Znamená to komplikaci pro projekt, nebo vůbec ne?

Mírnou komplikaci to znamená, ztratili jsme měsíc. Na druhou stranu se budeme snažit, abychom dopady této ztráty minimalizovali. Ale KHNP přestalo komunikovat s českými firmami, nepokračovalo se v podpisu smluv. Všechny činnosti se posunuly o jeden měsíc.

27:11 KHNP už plánuje spolupráci na Dukovanech s Westinghousem. ‚Jednáme o rozsahu,‘ říká Chang Číst článek

Měsíc není nejzásadnější problém, ale někdy dopad měsíce může být odklad o rok. Vždycky je jenom omezené časové okno, kdy se dají dopravit komponenty nebo dělat doplňkové geologické průzkumy na lokalitě Dukovan.

Kdybychom třeba nestihli udělat geologické průzkumy, tak by se harmonogram posunul, nestihli bychom správné období, abychom byli schopni dopravovat nadrozměrné komponenty po Labi a tak dále.

Může odklad podpisu smlouvy o měsíc ještě ohrozit zapojení českých firem?

Ohrozit ne. Ale je pravda, že od 7. května KHNP nevědělo, jaký bude další postup soudu, jak dlouho to bude trvat, takže neprobíhala další komunikace a podpisy smluv. Ale věřím tomu, že teď po podpisu kontraktu se to všechno rozběhne a znovu nastartuje.

Zleva generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš a šéf EDU II Petr Závodský na tiskové konferenci k podepsání smlouvy o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslechněte si celý rozhovor Českého rozhlasu Plus na začátku článku. Druhým hostem byl Tomáš Ehler, ředitel Odboru jaderné energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu výše.