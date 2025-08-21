Města v Ústeckém kraji získala díky penízům z evropských dotací 59 bytů pro sociální bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj zmírnilo podmínky pro čerpání evropských dotací na opravy a budování sociálních bytů. Současně vyzvalo města, obce i neziskové organizace, aby o peníze žádaly. V Ústeckém kraji vzniklo od roku 2021 s pomocí evropských peněz celkem 59 sociálních bytů. Nejvíc z nich je v Ústí nad Labem, Mostě a Lovosicích.

Ústí nad Labem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Klíč k bydlení (ilustr. foto)

Klíč k bydlení (ilustr. foto) | Zdroj: Profimedia

„Tady to byly byty, jen 15 metrů čtverečných – dvě palandy, jedna skříň, to bylo všechno. Všechno zázemí bylo sdílené,“ přibližuje nezávislý starosta Lovosic Vojtěch Krejčí ze sdružení PRO Lovosice.

Přehrát

00:00 / 00:00

Města v Ústeckém kraji získala díky penízům z evropských dotací 59 bytů pro sociální bydlení

To se ale podle něj brzy změní. Z malých pokojů budou prostorné byty a každý z nich bude mít vlastní sociální zařízení.

„Postupně jsme je pospojovali do plnohodnotného bytu. Nejčastější kombinace je 2+kk, na každém patře jsou ale i větší byty, pokud by tu měla být ubytovaná nějaká rodina, například se dvěma dětmi,“ vysvětluje Krejčí.

Součástí projektu je i vybudování výtahu pro snadnou obsluhu bezbariérového bytu.

„Celkem máme naplánováno, že by tu mohlo vzniknout 20 bytových jednotek, z toho 12 by jich mělo vzniknout jako dostupné sociální bydlení, ty budou financované z toho dotačního grantu. Jeden byt by měl být bezbariérový, pro handicapované,“ dodává Vojtěch Krejčí.

Fotogalerie (5)

Celkové náklady na rekonstrukci bývalé nádražní ubytovny jsou zhruba 45 milionů korun. Z toho 20 milionů korun by mohla pokrýt dotace z evropského programu iROP.

Za poslední čtyři roky v Ústeckém kraji vzniklo s pomocí evropských dotací celkem 59 sociálních bytů. „Celková hodnota této podpory je zhruba 130 milionů korun. Po jednom projektu je realizováno v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Podbořanech a Ústí nad Labem,“ shrnul mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Roman Chrenčík

Největší zájem o tyto dotace jsou v rámci Česka v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Podle dat ministerstva pro místní rozvoj ještě v programu k čerpání zbývá přes 530 milionů korun.

Lucie Heyzlová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme