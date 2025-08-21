Města v Ústeckém kraji získala díky penízům z evropských dotací 59 bytů pro sociální bydlení
Ministerstvo pro místní rozvoj zmírnilo podmínky pro čerpání evropských dotací na opravy a budování sociálních bytů. Současně vyzvalo města, obce i neziskové organizace, aby o peníze žádaly. V Ústeckém kraji vzniklo od roku 2021 s pomocí evropských peněz celkem 59 sociálních bytů. Nejvíc z nich je v Ústí nad Labem, Mostě a Lovosicích.
„Tady to byly byty, jen 15 metrů čtverečných – dvě palandy, jedna skříň, to bylo všechno. Všechno zázemí bylo sdílené,“ přibližuje nezávislý starosta Lovosic Vojtěch Krejčí ze sdružení PRO Lovosice.
To se ale podle něj brzy změní. Z malých pokojů budou prostorné byty a každý z nich bude mít vlastní sociální zařízení.
„Postupně jsme je pospojovali do plnohodnotného bytu. Nejčastější kombinace je 2+kk, na každém patře jsou ale i větší byty, pokud by tu měla být ubytovaná nějaká rodina, například se dvěma dětmi,“ vysvětluje Krejčí.
Součástí projektu je i vybudování výtahu pro snadnou obsluhu bezbariérového bytu.
„Celkem máme naplánováno, že by tu mohlo vzniknout 20 bytových jednotek, z toho 12 by jich mělo vzniknout jako dostupné sociální bydlení, ty budou financované z toho dotačního grantu. Jeden byt by měl být bezbariérový, pro handicapované,“ dodává Vojtěch Krejčí.
Celkové náklady na rekonstrukci bývalé nádražní ubytovny jsou zhruba 45 milionů korun. Z toho 20 milionů korun by mohla pokrýt dotace z evropského programu iROP.
Za poslední čtyři roky v Ústeckém kraji vzniklo s pomocí evropských dotací celkem 59 sociálních bytů. „Celková hodnota této podpory je zhruba 130 milionů korun. Po jednom projektu je realizováno v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Podbořanech a Ústí nad Labem,“ shrnul mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Roman Chrenčík
Největší zájem o tyto dotace jsou v rámci Česka v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Podle dat ministerstva pro místní rozvoj ještě v programu k čerpání zbývá přes 530 milionů korun.