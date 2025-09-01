Město Karolinka koupilo areál bývalých skláren. Stál 52 milionů, koupi podpořili občané města v referendu

Město Karolinka na Vsetínsku koupilo areál bývalých skláren za 52 milionů korun, uvedl zástupce radnice v tiskové zprávě. Město uzavřelo kupní smlouvu se společností Synot Real Estate. Koupi areálu městem podpořili obyvatelé Karolinky v dubnu v referendu. Město s 2500 obyvateli má dlouholetou sklářskou tradici, v roce 2020 se tam však sklárny uzavřely. V areálu vzniknou podle plánů města prostory pro obchod, služby, bydlení i společenský život.

sklárna Květná

V dubnu se konalo místní referendum, ve kterém se lidé vyslovili pro nákup areálu někdejších skláren o rozloze téměř 42 tisíc metrů čtverečních za 52 milionů korun (ilustrační foto) | Foto: Veronika Žeravová | Zdroj: Český rozhlas

Město je oficiálním vlastníkem areálu od 22. srpna. Na jeho pořízení použilo devatenáct milionů korun z vlastních úspor, zbývajících 33 milionů korun pokryje bankovní úvěr.

„Podmínky úvěru jsou velmi výhodné, i toto nám pomáhá vše ekonomicky zvládnout,“ uvedl starosta Richard Holiš (nez.). Radnice již dříve uvedla, že nákup sklárny neomezí jiné projekty. „Obyvatelé se nemusí obávat, pokračujeme ve všech naplánovaných investicích a projektech,“ uvedl starosta.

Město chce areál postupně přetvořit na zónu obchodu, služeb a drobné výroby. Počítá také s prostory pro bydlení, sociální oblast, kulturu, sport i společenský život.

„Ukazuje se nám, že naše záměry jsou reálné a platí tak, jak jsme je občanům představovali. V první fázi se zaměříme na obchodní zónu a přípravu ploch pro takzvaný brownfield (nevyužívané, zanedbané území),“ uvedl zastupitel Vlastimil Rapant (nez.).

‚Historická událost‘

Loni na podzim společnost Synot Real Estate nabídla sklárnu k prodeji. Radnice letos začala prověřovat ekonomické možnosti i dopady odkupu. V dubnu se konalo místní referendum, ve kterém se lidé vyslovili pro nákup areálu někdejších skláren o rozloze téměř 42 tisíc metrů čtverečních za 52 milionů korun.

Zastupitelé poté schválili parametry úvěru a kupní smlouvy. Od konce srpna je město majitelem. Pro naše město je to historická událost. Mám obrovskou radost a jsem hrdý na to, jak se do celého procesu zapojili občané, uvedl starosta.

