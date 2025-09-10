Město Poděbrady by mohlo mít nový krytý bazén. Stavba za asi 420 milionů by sloužila i pro výuku žáků
Vedení Poděbrad chce nechat postavit krytý plavecký bazén za vlakovým nádražím. Ve středu o tom měli jednat tamní zastupitelé. Město předběžně počítá s tím, že celkově by za stavbu muselo zaplatit kolem 420 milionů korun. Vedení města jednalo také o změně územního plánu nebo o prodeji parkoviště u obchodního domu Růžový slon.
Radnice předpokládá, že by na stavbu měla dostat dotaci od Národní sportovní agentury. V areálu by měl být bazén se šesti plaveckými dráhami o délce 25 metrů, vířivka, parní lázeň a zážitkový bazén. Důležitou součástí má být také bazén vhodný pro výuku plavání pro žáky základních škol.
00:00 / 00:00
Poděbrady zvažují výstavbu krytého plaveckého bazénu, sloužil by i pro výuku. Celkově by za něj město zaplatilo
Ve středu zastupitelé nejdéle diskutovali o změně územního plánu, počtu parkovacích míst u nově vystavených bytů a u prodeje pozemku na Novém Žižkově. Během zasedání padl návrh na přesunutí debaty o bazénu na začátek programu, ale na tom se zastupitelé neshodli.
Ve středu se také projednával prodej parkoviště u obchodního domu Růžový slon, kde by mohl vzniknout parkovací dům. S tím byl spojený i další bod programu, a to odkup části obchodního domu. Radnice zvažuje, že by ve vyšších patrech domu mohl vzniknout městský kulturní dům. Město s majitelem Růžového slona o téhle změně pozemků jednalo už v minulosti.