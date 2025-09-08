Město Turnov chce vést novou silnici tunelem. Musí ale počkat na výsledky hydrogeologických průzkumů
Ředitelství silnic a dálnic bude dál pokračovat v přípravě nové silnice číslo 35 mezi Turnovem a Úlibicemi na Jičínsku podle odsouhlasené varianty. Městu Turnov se nepodařilo prosadit zpracování studie, která by prověřila možnost vést silnici na území města celou v hluboko raženém tunelu o délce zhruba pět kilometrů.
Zpracování studie tunelové varianty nepodporuje jen město Turnov, ale také Liberecký kraj a spolek Pro tunel rájem. Navrhují, aby tunel vedl už od Ohrazenic a končil pod hradem Valdštejn.
Ředitelství silnic a dálnic naopak plánuje novou silnici na Jičín vést v případě Turnova náspy v údolí Libuňky, kolem sídliště Přepeřská má být jeden kilometr dlouhá mostní estakáda a v Pelešanech na úpatí Mašovského kopce by silnice měla vést tunelem, ovšem jen o délce 900 metrů.
Mašovský kopec je ale geologicky nestabilní, hrozí tam sesuvy, a právě proto chtěl Turnov prověřit možnost, zda by nebylo lepší postavit tunel už od Ohrazenic a vyhnout se tak problémovým úsekům. S návrhem ale město u Ředitelství silnic a dálnic ani ministerstva dopravy neuspělo.
„Chtějí si počkat, až proběhnout hydrogeologické průzkumy. Pak budou moudřejší a budou se teprve rozhodovat, jak postupovat dál. Pozitivní informace byly pro nás v tom, že stávající prezentované studie, které zvedly vlnu odporu, nejsou žádným způsobem závazné. Budou se výrazně zpřesňovat poté, co budou výsledky hydrogeologického průzkumu,“ myslí si nezávislý místostarosta Jan Lochman.
Ministerstvo dopravy nicméně tvrdí, že tunelová varianta, tedy varianta tunelu pod celým městem Turnov, by celou stavbu zásadně zpozdila o několik let, proto bude příprava nové silnice dál probíhat v současném nastavení.
Zdržení projektu
Geologické průzkumy by měly být hotové zhruba v polovině příštího roku. Je ale možné, že se termín posune, protože geologická komise doporučila, aby se provedlo ještě dalších asi 300 plošných vrtů, se kterými se původně nepočítalo.
Dosud se dělaly jen tzv. liniové průzkumy, které ale nedávají přesné informace o složitém podloží na území Turnova.
„Samozřejmě to mnohonásobně prodražuje a zdržuje momentální postup na tom projektu. To nebudou běžné mikrovývrty, jaké se při geologických průzkumech běžně dělají. Jedná se o velkoprůměrové piloty s plášťovou ochranou, protože všude je podzemní voda, kterou musíme chránit,“ říká Miroslav Fejfar ze spolku Pro tunel rájem.
Jediné, na co bylo zatím ministerstvo dopravy ochotné přistoupit, je prověření alternativního vedení trasy R35 v krátkém tunelu u sídliště Přepeřská a v Nudvojovicích u areálu Kamaxu, kde hrozí velká hloubková zátěž.