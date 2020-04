‚Selhal a dostal výpověď.‘ Pražská městská policie se omluvila za napadení dívky u rybníka v Řepích

Babiš nesouhlasí s Prymulou. ‚Promořování populace si neumím představit,‘ říká premiér

„Pan náměstek Prymula to řekl, samozřejmě je to jeho názor. Já si to neumím ani představit, my jdeme cestou eliminace a boje proti nákaze,“ vysvětluje Andrej Babiš.