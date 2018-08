‚Ahoj kluci,‘ zdraví obnažená dívka strážníky v autě. Městská policie fotografii po kritice odstranila

Vlna kritiky se ve středu snesla na oficiální facebook Městské policie hlavního města Prahy. Objevila se na něm podle diskutujících sexistická fotografie, na které dívka ve spodním prádle pózuje u služebního vozu. „Chtěli jsme jen odlehčit obsah na našem profilu,“ hájila fotografii svých kolegů mluvčí. Nakonec se městská policie rozhodla snímek ze sítě smazat. Praha 13:05 1. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie zveřejněná na facebookovém profilu Městské policie hlavního města Prahy. Po negativní kritice byla ze stránky odstraněna. | Zdroj: Městská policie Praha, facebookový profil

„Ahoj kluci, máte tady někde na Praze 7 náborové oddělení? Pro ty, co v této fotce hledají jiným význam, foto jsme dostali přímo od strážníků z Prahy 7,“ stálo u fotky, která vzbudila na facebooku spoustu emocí.

Městská policie pro jistotu dodala, že se nejedná o nábor. Velké části komentujících ale vadil zejména koncept celé fotky.

„A jaký je prosím ten původní (ne ten ‚jiný‘) význam té fotky? Státní instituce fungující z peněz daňových poplatníků by si takový přešlap neměla v civilizované zemi vůbec dovolit,“ stěžovala si například jedna z diskutujících. „S vámi řešit něco jako sexuální obtěžování musí být pro oběť, ženu, naprostá paráda,“ dodal další.

Fotografie zveřejněná na facebookovém profilu Městské policie hlavního města Prahy. Po negativní kritice byla ze stránky odstraněna.

Celou záležitost se snažila osvětlit i mluvčí Městské policie hlavního města Prahy Irena Seifertová. „Naší snahou bylo oživit oficiální a strohý profil nějakým odlehčeným tématem. Chtěli jsme tím příspěvkem ukázat, že jsme jenom lidi, nejsme roboti,“ sdělila serveru iROZHLAS.

Následně vyvrátila, že by se mělo jednat o sexismus. „Já nevím, co je na hezké slečně vedle policejního auta tak hrozného. Četla jsem komentáře a mám pocit, že se to zvrhlo někam jinam. Lidé tam hledají něco, co tam není,“ dodala.

Podle Seifertové ke snímku došlo „spontánně, bez přípravy a jakýkoliv úmyslů“. Konkrétní okolnosti setkání a vzniku fotky s dívkou ve spodním prádle ale nedokázala zodpovědět. „Příspěvek nám poslali kolegové, kteří slouží přímo ve výkonu.“

Fotografie si na facebooku vysloužila desítky sdílení a přes sto komentářů. Městská policie se nakonec rozhodla celý příspěvek smazat z důvodu „mylné interpretace příspěvku“.

„Záměrem nebylo nikoho poškodit či diskriminovat. Pokud jsme se kohokoliv dotkli, omlouváme se,“ uvedli policisté ve vyjádření.