'Vnitřní kontrola není funkční.' Magistrát odhalil chyby v zakázkách městské policie za skoro 300 milionů

Celkem 35 veřejných zakázek si úředníci z magistrátního odboru kontroly vytipovali v rámci prověrky hospodaření pražské městské policie. Verdikt? U většiny z nich mohlo podle kontrolorů dojít ke správnímu pochybení. Jde o zakázky v objemu 293 milionů korun.

„Vzhledem k počtu kontrolních zjištění a možných správních deliktů nelze potvrdit, že finanční prostředky byly čerpány oprávněně,“ píše se v podkladech pro pražské radní, kteří zprávu schválili na začátku února. Kontroloři v dokumentu navíc konstatovali, že v návaznosti na odhalené pochybení „nelze vnitřní kontrolní systém hodnotit jako funkční“.

Vícepráce za pětinásobek

Například: na základě kontroly úředníci uvádí, že v některých případech docházelo k porušování zásady transparentnosti, špatně byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky nebo byly smlouvy uzavřeny před uplynutím lhůty pro podání námitek.

Kontroloři vytýkali městské policii také třeba to, že pěti zaměstnancům neproplatila náležitě práci přesčas. Zabývali se i prověrkou některých smluvních vztahů. V dokumentu tak uvádí, že částky za vyplacené služby, jako je úklid a údržba budov nebo servis vozidel, se „jeví jako nehospodárné a neefektivní nakládání s veřejnými prostředky“.

A znovu příklad: u faktury na právní služby u Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý byla podle magistrátu nehospodárně nastavena kritéria, protože cena za vícepráce u administrace veřejných zakázek byla překročena pětinásobně.

Ze zprávy magistrátního odboru kontrolních činností.

Šéf pražských strážníku Eduard Šuster ale pochybení odmítá. Podle něj jde pouze o nedostatky „administrativně-technického charakteru“, které neměly vliv na výběr dodavatele či cenu vysoutěžené zakázky. Nesouhlasí také s tím, že by byl interní systém kontroly nefunkční.

Kontrola městské policie Prověrku hospodaření pražské městské policie dokončili magistrátní úředníci loni v prosinci. Šlo o řádnou kontrolu, kterou schválila Rada hlavního města Prahy. Úředníci metropole se zaměřili zejména na veřejné zakázky z let 2014 až 2016. Zabývali se ale také personální a mzdovou agendou, i zde narazili na některé nedostatky.

„Pokud si někdo vezme z 240 zakázek 30 a u 24 najde nějaké administrativně-technické pochybení, tak si myslím, že na základě desetiprocentního vzorku nelze konstatovat, že je systém nefunkční,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Na dotaz, zda zjištění považuje za závažná, odpovídá rázně: „V žádném případě.“

Šuster současně poukázal na to, že v souvislosti s kontrolou pražských strážníků vznikly i další posudky, které si podle jeho slov zčásti vyžádala městská policie a zčásti magistrát, a to údajně kvůli pochybnostem o průběhu kontroly. „Další zprávy nám daly v 99 procentech případů za pravdu,“ doplnil.

Většinu chyb, které kontrola odhalila, podle Šustera jeho organizace už napravila: „Většina problémů, které byly zjištěny, se odstranila už v průběhu kontroly. Anebo se na tom nyní pracuje.“ U pražských strážníků podle jeho slov navíc kvůli kontrole magistrátu skončil jeden z tamních pracovníků. „Přijali jsme opatření administrativní i personální. Jeden zaměstnanec, který zveřejňoval pozdě zakázky, byl vyhozen. Zbytek jsou administrativně-technické věci,“ dodal ještě.

Hadrava: Je to manipulace úředníků

Redakce se s dotazy obrátila také na pražského radního Libora Hadravu (ANO), který za bezpečnost v hlavním městě zodpovídá. A jak s výsledkem kontroly naloží? Zřejmě nijak, podle svých slov se totiž ztotožňuje se stanoviskem městské policie. Upozorňuje navíc na pochybnosti, které údajně panovaly kolem průběhu kontroly. Podle Hadravy totiž prověrku magistrátu prováděla fakticky externí firma.

„Odbor kontrolních činností nedisponuje vlastními odborníky na veřejné zakázky, a přesto je chce kontrolovat a hodnotit, nemůžeme pominout tu skutečnost, že první závěry externí advokátní kanceláře, které odbor kontrolních činností přijalo zcela za své, byly více než z poloviny chybné, neboť proti těmto závěrům byla podána celá řada námitek,“ uvedl Hadrava.

Podle něj tak magistrátní úředníci neodvedli kvalitní práci. „Na základě informací, které zpracovaly externí a nezávislé instituce, hodnotím závěry zpracované odborem kontrolních činností v tom lepším případě jako neodborné, neobjektivní a interpretaci těchto závěrů jako hrubě zkreslenou a v tom horším případě jako tendenční, účelovou a manipulativní s cílem poškodit pražskou městskou policii a její vedení,“ doplnil.

To však šéfka magistrátního odboru kontroly Irena Ondráčková odmítá. „Opravdu nevím, z jakých zdrojů čerpá pan radní Hadrava. Výsledky externích auditů nám nejsou známy. Zde jen mohu poznamenat, že audit nemá vliv na kontrolní zjištění kontroly provedené kontrolním orgánem ze zákona a nemůže je měnit,“ popsala pro server iROZHLAS.cz a odkázala na stanovisko ministerstva vnitra.

Městská policie Praha. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ondráčková současně připomněla, že vyřízení námitek, a tedy ukončení kontroly podepsala a stvrdila ředitelka magistrátu. Ostře se ale ohradila proti tvrzení Hadravy, že chce její odbor nabourat stabilitu a chod bezpečnostního sboru.

„Tvrzení je úsměvné a jsem přesvědčena, že to nemohlo být myšleno vážně. Kontrolu hospodaření městské policie nemůže navrhnout odbor kontrolních činností, není to v naší kompetenci. Do plánu ji navrhla Rada hlavního města Prahy a odsouhlasila,“ uvedla Ondráčková a ihned dodala: „I toto rozhodnutí zpochybňoval ředitel (městské policie) v námitkách ke kontrolním zjištěním.“

Ondráčková ale odmítla komentovat Šusterova vyjádření, že zjištěná pochybení jsou pouze administrativně-technického rázu. „Vyjádření ředitele městské policie nebudu komentovat, jeho arogantní narážky na naši adresu jsme řešili po celou dobu probíhající kontroly a bohužel i po jejím ukončení.“

Kritika od primátorky

Dlouhodobou kritikou na městskou policii a jejího šéfa Šustera je známá také pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Ta už dříve například v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz uvedla, že „systém, jakým způsobem městská policie vykonává svoji práci, není úplně užitečný“. Celý text si můžete přečíst ZDE.

Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová (ANO). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Primátorka Krnáčová na dotaz redakce, zda bude na základě zjištění kontroly vyžadovat nějaká opatření, odpověděla neurčitě: „Administrativní procesy musí být nastaveny tak, aby se v budoucnu předešlo jakýkoliv pochybnostem.“

Pokud by šlo pouze o interní kontrolu magistrátu, zjištění by podle jejího názoru byla závažná. „Ředitel Šuster se nicméně odvolal, a úřad si proto zadal audit ještě u externí společnosti, jejíž závěry se s interním šetřením neshodovaly. Městská policie se podle toho auditu chová hospodárně,“ doplnila pražská primátorka.

S prací Šustera v čele městské policie je pak spokojený i radní Hadrava: „Ekonomické procesy a opatření, které ředitel Šuster se svým týmem v městské policii v poměrně krátké době zavedl a prosadil, vedly k významným úsporám veřejných finančních prostředků.“