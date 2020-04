Senátoři navrhují zmírnit požadavky na vzdělání pro strážníky, přísněji by se měl posuzovat extremismus

Senát chce upravit podmínky navrhovaného odchodného pro strážníky a zmírnit požadavky na jejich vzdělání. Poslaneckou novelu o obecní policii po čtvrtečním rozhodnutí senátorů znovu posoudí sněmovna. Předloha zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků. Zpřísňuje podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti. Praha 17:04 30. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strážníkům by podle mínění horní komory mělo stačit střední vzdělání s výučním listem. Ilustrační foto | Foto: Městská policie Brno oficiální stránka | Zdroj: facebook.com

Mezi podmínkami pro odchodné by podle senátorů nemělo být dosažení věku 50 let, na druhou stranu by se ale sčítaly doby pracovního poměru jen k jedné obci. Sněmovní verze vedle dosaženého věku 50 let počítá mimo jiné i s tím, že nárok na odchodné by vznikal po nejméně 15 letech práce u obecní policie.

Základní odchodné by činilo jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu. Senát podle návrhu správního výboru také žádá, aby odchodné nepodléhalo dani z příjmu.

Strážníkům by podle mínění horní komory mělo stačit střední vzdělání s výučním listem, nyní zákon požaduje maturitní vzdělání. „Žádná obec si nevezme nějakého nýmanda,“ řekl autor úpravy Michael Canov (SLK).

Poukazoval i na to, že strážníci musejí na rozdíl od policistů každých pět let skládat odborné zkoušky. Senát podle požadavku Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) také navrhl srovnat oprávnění strážníků při prokazování totožnosti lidí se státními policisty.

Senát se nakonec rozhodl poslaneckou novelu upravit navzdory tomu, že dva jeho výbory požadovaly její zamítnutí. Zpravodaj Václav Láska (SEN 21) návrhy na zamítnutí vysvětloval mimo jiné velkým množstvím legislativních chyb i potřebou zabývat se koncepcí obecní policie.

Upozorňoval na to, že vznikla výhradně pro řešení místních záležitostí veřejného pořádku, ale postupem času se pravomoci strážníků přiblížily státním policistům. Senát k této věci schválil na návrh bývalého policejního prezidenta Martina Červíčka (ODS) doprovodné usnesení, podle kterého by se vláda měla zabývat systémem zabezpečení veřejného pořádku.

Nový důvod ztráty spolehlivosti strážníků se týká zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť.

„Nikdo nechce, aby u obecní policie pracovali lidé, kteří se aktivně zapojují do různých extremistických hnutí,“ řekl senátorům za předkladatele lidovecký poslanec Jan Bartošek.

Za spolehlivé by se podle novely nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mimo jiné k zahlazení odsouzení. Bartošek uvedl, že předloha oprávnění strážníků nerozšiřuje, pouze jim zajistí, aby současné pravomoci mohli lépe využívat.