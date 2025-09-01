Městská policie v Mostě rozšiřuje působení školní dohledové služby. Bude u třech dalších škol
Školní dohledová služba městské policie v Mostě se od 1. září vrací před základní školy. Podle městské policie nově hlídá bezpečnost dětí před 4., 15. a 18. základní školou.
Tým dvanácti členů školní dohledové služby rozšířily další tři pracovnice.
Městská policie v Mostě rozšiřuje působení školní dohledové služby ke třem dalším školám. Více informací má reportér Jan Beneš
V Mostě projekt funguje už od roku 2007, přispívá na něj město a Úřad práce.
Podle vedení mostecké městské policie pracovnice školní dohledové služby dohlížejí na bezpečný průchod dětí přes přechody u základních škol.
Sledují také okolí škol, soustředí se na vyhledávání podezřelých osob nebo nebezpečných předmětů – například injekčních stříkaček. Speciálně se zaměřují také na prevenci šikany a agrese.