Zastupitelé některých obcí ani tři měsíce po volbách neustavili rady. Patří mezi ně i Františkovy Lázně

Od komunálních voleb v Česku uplynuly už skoro tři měsíce. Stále jsou ale města i obce, kde se nově zvolení zastupitelé nedokázali dohodnout, koho a v jakém počtu vyšlou do křesel starostů a na pozice v městských radách. Františkovy Lázně 14:16 15. prosince 2022

Neobvyklou povolební situaci řeší třeba v Opatovicích nad Labem na Pardubicku. Volbu nového vedení obce tam zablokovalo druhé nejsilnější uskupení vzešlé z komunálních voleb.

Těsně před ustavujícím zastupitelstvem jeden z jeho členů odstoupil a s ním i další náhradníci. Počet zastupitelů tak klesl z 15 na 14. To podle opozičního zastupitele Nathaniela Filipa vytvořilo procedurální překážku, kterou docílili znemožnění volby rady.

Opozice totiž nesouhlasí s tím, aby vedení obce fungovalo podle letitého modelu, tedy starosta, místostarosta a rada. Chce, aby fungovalo bez rady a větší váhu mělo zastupitelstvo i kvůli větší transparentnosti rozhodování.

To ale odmítá dosavadní starosta a lídr vítězné koalice Pavel Kohout. Tvrdí, že pokud by rada v obci nefungovala, získal by větší moc právě starosta. Naopak v radě se o ně dělí s ostatními členy. Podle Kohouta připadají teď v úvahu dvě varianty řešení.

Buď obec povede dál stávající vedení, nebo na lednovém zastupitelstvu protlačí jako koalice volbu starosty, místostarosty i rady a to bez ohledu na to, že je teď v zastupitelstvu o jednoho člena míň.

Podle závazného výkladu ministerstva vnitra je sice potřeba k volbě rady nejméně 15 zastupitelů, Kohout ale s odvoláním na zákon tvrdí, že to jde i s menším počtem. Nevyloučil také, že by celá věc mohla mít dohru u soudu.

Lázeňské město bez koalice

Na volbě nového vedení se zatím nedokázaly dohodnout ani zastupitelé Františkových Lázní, kde se ustavující schůze odehrála v závěru října. Při zasedání se ale tehdy nově zvoleným členům nepodařilo sestavit novou městskou radu ani určit nového starostu. Dodnes nevznikla ani nová koalice.

Do patnáctičlenného zastupitelstva se totiž dostalo celkem pět politických subjektů a jejich dosavadní diskuse o nové podobě vedení města, hlavně o počtech uvolněných místostarostů, byla prakticky bezvýsledná.

Lázeňské město tak stále vedou dosluhující starosta s místostarostou Jan Kuchař a Otakar Skala, oba z hnutí Pro Františkovy Lázně.

V pořadí druhé povolební jednání zastupitelů je připravené na 21. prosince. Zastupitelé chtějí schválit hlavně městský rozpočet. Jestli se jim ale podaří zvolit i starostu, zatím není jisté, a tak není vyloučeno, že nového starostu a nové vedení budou ve Františkových Lázních zastupitele volit až příští rok v lednu.