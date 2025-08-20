Městu Slavičín se podařilo směnit pozemky uvnitř muničního areálu ve Vrběticích. Jednání trvalo pět let
Od roku 2014 po ničivých explozích muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku nemůže město Slavičín hospodařit na 30 hektarech svého lesa, které mělo uvnitř areálu. Teď se po pěti letech jednání podařilo se státem domluvit směnu pozemků, zjistil Český rozhlas Zlín.
Slavičín na Zlínsku po pěti letech vyjednávání směnil pozemky uvnitř areálu muničních skladů ve Vrběticích. Město tento týden podepsalo smlouvu se státním podnikem Vojenské lesy a statky.
Aktuální informace potvrdil Českému rozhlasu Zlín starosta Slavičína Tomáš Chmela z hnutí STAN (kandiduje v letošních parlamentních volbách), který vedl vyjednávání.
Město je největším vlastníkem pozemků uvnitř oplocené části muničního areálu. Má tam 30 hektarů lesa, na kterých ale od roku 2014 nemůže řádně hospodařit. Tato oblast byla zasažená výbuchy dvou muničních skladů a stále v ní nebyl provedený hloubkový pyrotechnický průzkum.
Podle usnesení vlády byl státní podnik Vojenské lesy a statky pověřen k vykoupení všech pozemků, které leží uvnitř areálu muničních skladů Vrbětice.
Pětiletá jednání
Slavičín požadoval, aby směna byla nejen vyvážená, ale aby byla také atraktivní pro město, kterému exploze muničních skladů v podstatě znemožnily hospodařit ve zdejších lesích, a tedy připravily město o příjem. Jednání o pozemkovém vyrovnání mezi městem a státem trvala pět let.
30 hektarů lesa ve Vrběticích město směnilo za 40 hektarů lesa blíže městu v lokalitě Hájenka a částečně na katastru obce Lipová. Za to město Slavičín doplatí Vojenským lesům a statkům ČR rozdíl v cenách směňovaných pozemků, necelý milion a půl.