Předpisy se u nás dodržují důsledně, možná došlo k náhlému úniku metanu, říká odborník na hornictví

V dole ČSM Sever na Karvinsku ve čtvrtek vybuchl metan. Při neštěstí zemřelo třináct lidí. Příčina výbuchu zatím není známá, ale odborník na hornictví a geologii Václav Zubíček z Vysoké školy báňské v Ostravě si nemyslí, že by došlo k zanedbání bezpečnostních předpisů. „Je to problém, který doprovází uhelné hornictví všude po světě. My jsme na špičce v oblasti bezpečnosti, ale bohužel příroda je příroda," řekl Radiožurnálu.

Podle mluvčího Českého báňského úřadu musela být koncentrace metanu minimálně 4,5násobná. Jaké by pro to mohlo být vysvětlení?

Uvolňování metanu je přirozený proces vázaný na uhelné sluje a průvodní horniny. Nechci spekulovat a nějakých detailech, to bude předmětem dalšího vyšetřování. Jinak se tam ale může objevit nějaká kaverna (dutina, pozn. red.), takže může dojít k náhlému výronu velkého množství metanu pod tlakem. Je to problém, který doprovází uhelné hornictví všude po světě. My jsme na špičce v oblasti bezpečnosti, ale bohužel příroda je příroda, a občas dochází k těmto tragickém událostem.

Z čeho tedy mohou vycházet odhady o koncentraci metanu?

Metan je výbušný v rozmezí pěti až patnácti procent. My máme stanovenou legislativně přípustnou koncentraci jedno procento. Tudíž tam se bavíme o spodní mezi výbušnosti metanu.

Je možné, že by mohlo jít o zanedbání bezpečnostních předpisů?

To si nemyslím. U nás jsou opravdu horníci důslední v jejich dodržování. Je tady několikanásobná kontrola. Spíše opravdu mohlo dojít k náhlém výronu metanu, vypadnutí průvodní horniny, tedy pískovce, nebo škrknutí o důlní výztuž. To jsou ale jen spekulace.

Monitorování metanu

Jakým způsobem se monitoruje koncentrace metanu přímo v šachtě?

Máme tady kontinuální analyzátory metanu, jedná se bodové měření po celém dole. Probíhají kontroly technických pracovníků, předák pracoviště má k dispozici v podstatě přístroj na měření metanu, provádí se zápisy, existují i osobní analyzátory, které mají paměť a pamatují si dané koncentrace podle toho, kde pracovník prošel.

Z čeho po tom silném požáru mohou vyšetřovatelé dovodit, co bylo příčinou?

Je to výsledek dlouhodobého šetření, které se provádí na místě, kde jsou i zástupci báňského úřadu. Vše se důsledně kontroluje, zařízení i stav důlního díla.

Jak závažnou komplikací je při požáru vysoká teplota?

Je, ale záleží, co tam hoří. Pokud hoří metan, jsou teploty vysoké. Podle údajů z médií jsou tam teploty kolem dvou set stupňů Celsia. Pracuje se na tom, aby se to uzavřelo hrázemi, pak se to začne inertizovat, to znamená napouštět plynný dusík, a tím se uhasí požár.

Kolik zbývá času při zjištění vyšší koncentrace metanu?

Máme tady díky kontinuálním analyzátorům nějaké údaje. Pokud nám to překročí hranici jednoho procenta, tak automaticky dochází k úmyslnému vyhození elektrické energie, tak aby se zamezilo výbuchu.

Jakým způsobem komunikují technici s horníky?

Dispečeři mají možnost telefonní linky. Každé pracoviště je osazené důlními telefony. Také je mohou kontaktovat celkovým odvoláváním z dolu, což je merkaptanová signalizace, kdy pálíme kapsle merkaptanu, které mají typický zápach. Ten zná každý horník. A okamžitě dochází k evakuaci dolu.

Dá se odhadnout, kdy se situace v dole může vrátit k normálu?

To bych si netroufl odhadovat, ale do neděle by se měly stavět hráze. Ale jak to situace dovolí, provoz se určitě obnoví.